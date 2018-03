Lublin: Zamkną ulicę Snopkowską

Od czwartku zamknięty ma być odcinek ul. Snopkowskiej od skrzyżowania z al. Długosza do wjazdu w ul. Ogródkową.

Takie utrudnienia zapowiada firma, która będzie tutaj budować kanalizację deszczową. Prace mogą potrwać nawet do końca kwietnia. Dojazd do ul. Ćwiklińskiej będzie możliwy od ul. Junoszy, a do osiedla będzie można dojechać od strony stadionu Lublinianki.