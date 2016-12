„Lustra Leszka Mądzika” dziś w TVP Kultura

To pełnometrażowy dokument, obszernie przedstawiający postać lubelskiego artysty, jego pasje, twórczość i osobowość.

Lubelska reżyserka próbuje dotknąć fenomenu twórczości Leszka Mądzika. Kamera przygląda się procesowi pracy artysty, próbuje odkryć, co jest materią tego niezwykłego, mistycznego teatru. Struktura opowieści odwołuje się do schematu drogi, bo to właśnie w ciągłej wędrówce pracuje Mądzik. Między Lublinem i Rogóźnem, a niemal całym światem. Kamera dokumentuje proces powstawania nowego spektaklu „Passage of Darkness to the Light” („Przejście z ciemności do światła”) w międzynarodowej obsadzie, który rodzi się w trakcie rezydencji w dwunastowiecznym pocysterskim opactwie Pontigny we Francji.