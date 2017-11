Mali pacjenci ze szpitala dziecięcego czekają na zabawki

6 grudnia patrzymy na niezwykłą radość dzieci, gdy możemy je obdarować prezentami! Staramy się wynagrodzić im to, że nie mogą w zdrowiu i radości przebywać w swoich rodzinnych domach i szkołach – piszą organizatorzy akcji „Mikołajki jak z bajki” z Fundacji Spełnionych Marzeń, która od 7 lat dba, żeby worki z prezentami były zawsze pełne.

Wolontariusze z fundacji przez cały rok umilają czas małym pacjentom. – Organizujemy warsztaty, różnego rodzaju wydarzenia, urodziny dzieci. Jesteśmy dla nich i ich rodziców, gdy tylko nas potrzebują – mówi Renata Zwolak, kierownik biura regionalnego fundacji w Lublinie. Do tej pory udało się przygotować dziecięcy pokaz mody, wizytę sztukmistrzów czy warsztaty z robotyki.

Teraz zachęcają, żeby zmobilizować przyjaciół, rodzinę, znajomych z pracy czy szkoły. Do siedziby fundacji można przynosić upominki, które trafią do pacjentów w różnym wieku. – Potrzebne są gry komputerowe, samochody, pluszaki czy książki – przyznaje Zwolak – Tak naprawdę ważne jest wszystko, co zdaniem biorących w akcji sprawi uśmiech na twarzach małych pacjentów – dodaje. Organizatorzy zaznaczają, że prezenty muszą być nowe.

Do obdarowania jest 35 pacjentów z oddziału onkologii. – Ale 6 grudnia Mikołaj obdarowuje również naszych podopiecznych, którzy tego dnia zjawiają się na wizytę w Pobycie Dziennym Kliniki Hematologii i Onkologii – zaznacza Renata Zwolak. Łącznie do przygotowania jest koło 50 paczek. Zabawki, które trafią do dzieci zostają z nimi i pacjenci mogą je zabrać do domu.

Pierwsze paczki już są. – Jedna pani wysłała 3 duże, w których były gry, zabawki i książki. Zadowolą się nimi dzieci małe i większe – mówi jedna z wolontariuszek.

Pomóc można nie tylko poprzez zostawienie prezentów. Mile widziane są również osoby, które w jakiś sposób mogą urozmaicić akcję. Na Facebooku powstała grupa „Mikołajki jak z bajki dla pacjentów oddziału onkologii w Lublinie”, w której użytkownicy chwalą się przygotowanymi już prezentami.

Prezenty są przyjmowane w biurze fundacji (w budynku Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego,

ul. Gębali 6) od poniedziałku do piątku.