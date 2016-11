Mamy coraz więcej studentów zagranicznych. Dlaczego wybierają Lublin?

Najwięcej mamy studentów z Ukrainy, Tajwanu, Arabii Saudyjskiej i USA. Ale coraz częściej Lublin wybierają też obywatele Bangladeszu, Libanu czy Tanzanii. Na lubelskich uczelniach studiuje już ponad 6,5 tys. obcokrajowców.

– Ze wstępnych danych przekazanych nam przez dziewięć uczelni wynika, że obecnie kształci się u nas ok. 6,5 tys. obcokrajowców – mówi Wiktoria Herun z Referatu ds. współpracy ze środowiskiem naukowym Urzędu Miasta Lublin.

Wśród zagranicznych studentów są przedstawiciele blisko 100 krajów.

– Zdecydowana większość, bo ok. 60 proc. to Ukraińcy. W naszym mieście studiuje też po ok. 200 obywateli Tajwanu, Białorusi, Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych czy krajów skandynawskich. W tym roku po raz pierwszy mamy też studentów z takich państw jak Bangladesz, Liban, Japonia czy Tanzania – wylicza Wiktoria Herun.