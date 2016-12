Manifestacja w obronie wolnych mediów w Lublinie. "Muszą się z tego wycofać"

Pikieta została zorganizowana po wydarzeniach w Sejmie. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wykluczył dziś z obrad posła PO Michała Szczerbę, który podczas swojego wystąpienia trzymał kartkę z napisem "Wolne media". Zdaniem marszałka, poseł zakłócał w ten sposób obrady Sejmu. W odpowiedzi na to posłowie opozycji zablokowali mównicę sejmową.

– Chcemy aby Polska była krajem wolnym, transparentnym, aby rządy były kontrolowane, aby media były niezależne – mówił dziś podczas manifestacji w Lublinie Jacek Bury, szef lokalnej Nowoczesnej.

Dziennikarze protestują przeciwko zmianie przepisów dotyczących ich obecności w Sejmie. Od stycznia przyszłego roku mają obowiązywać specjalne obostrzenia. Zmiany proponowane przez marszałka Marka Kuchcińskiego ograniczą m.in. liczbę dziennikarzy, którzy będą mogli poruszać się po głównym budynku parlamentu.

– Muszą się z tego wycofać. W przeciwnym razie, wierzymy w to, że wolne media, dziennikarze i społeczeństwo obywatelskie na to nie pozwoli. Nawet gdyby to po raz pierwszy miało przybrać formę wizyt nieodwoływalnych w biurach poselskich posłów PiS-u, długoterminowych pobytów w gabinetach wojewodów, redaktorów naczelnych PiS-owskich mediów – zapowiada Krzysztof Kamińskiego z lubelskiego Komitetu Obrony Demokracji.