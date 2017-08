Miasto chce pozwolić na budowę nowych mieszkań przy al. Andersa

Budynek przy Koryznowej nie zawsze był biurowcem. Powstał w 1977 r. jako centrala telefoniczna obsługująca część Lublina. Technika poszła do przodu, telefon mieści się w dłoni, a do obsługi połączeń nie potrzeba już wielkiej maszynerii w dużym budynku. Dlatego gmach od lat służy innym celom. Część swoich biur ma tu lubelski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, a od półtora roku jest tutaj główna siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Mimo to budynek oficjalnie jest nadal obiektem telekomunikacyjnym. Dotyczy to także działki, na której stoi, obejmującej również część przyległego parkingu. Plan zagospodarowania terenu mówi, że jest to „teren urządzeń telekomunikacji”, przez co nie można tutaj zbudować niczego innego, chyba że powstanie nowy plan zagospodarowania, który zatwierdzi Rada Miasta.

O zmianę planu poprosiła Ratusz lubelska firma Meblohurt. Prowadzi ją przedsiębiorca będący użytkownikiem wieczystym działki przy Koryznowej, która jest własnością Skarbu Państwa. Meblohurt wnioskował do Urzędu Miasta, by nieruchomość stała się terenem pod usługi i handel oraz budownictwo wielorodzinne.

Miejscy urzędnicy poszli firmie na rękę. Przygotowali projekt nowego planu określający tę działkę jako „teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”. Zastrzegli jednak, że mieszkania nie mogą zająć więcej niż 49 proc. powierzchni użytkowej nowych obiektów. Większość miałyby zajmować usługi rozumiane bardzo szeroko: od biur przez gastronomię, handel (bez hipermarketu), kulturę, motoryzację (myjnie, stacje paliw), oświatę, usługi zdrowotne i hotele.

Nowa zabudowa mogłaby mieć maksymalnie 18 m wysokości – takie zastrzeżenie znalazło się w projekcie planu. Zapisano tu również, że na każde mieszkanie muszą przypadać co najmniej 2 mkw. placu zabaw, który nie może zajmować mniej niż 100 mkw. Bezwzględnie zachowane musiałoby być jedno z rosnących tu drzew – dąb. Planiści nakazują też oddzielić nowe obiekty od cmentarza żydowskiego pasem zieleni izolacyjnej.

Do 7 września każdy zainteresowany może zgłaszać Ratuszowi uwagi do projektu planu (pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin, planowanie@lublin.eu). Sam dokument dostępny będzie do 22 sierpnia w siedzibie Wydziału Planowania Urzędu Miasta przy Wieniawskiej 14 (XI piętro, pokój 1116).

Dodajmy, że przedsiębiorca prowadzący Meblohurt prowadzi też firmę deweloperską Lalak Properties, która wykańcza już nowy biurowiec przy Czechowskiej 19a.