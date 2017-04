Mieli 4 minuty na zaprezentowanie biznesu. Czym zajmują się najlepsze startupy z Lublina?

E-usługi planujące kampanie reklamowe. Narzędzie analizujące zachowanie klienta i pomagające wizualizować wymarzony obiekt. Drony dostosowane do potrzeb klienta i technologia doświetlenia roślin w szklarniach. To najlepsze startupy nagrodzone wczoraj w ramach finału Lublin Biznes Network.

LBN – Lublin Biznes Network to wydarzenie skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami, które oferują lubelskie startupy. Wczoraj w Trybunale podczas finału 8 najciekawszych młodych firm zaprezentowało swój biznes. Na sali siedzieli przedstawiciele przedsiębiorstw i funduszy inwestycyjnych. Każdy miał 4 minuty na zainteresowanie swoim pomysłem. W efekcie wybrano cztery, które z ramienia Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego będą uczestniczyły w eventach startupowych w Polsce i UE. To jednocześnie pretendenci do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin.

MallNavigator

MallNavigator to narzędzie, w którym można wizualizować plan obiektu, stworzyć sklepy i wysłać kupony rabatowe bezpośrednio do użytkowników aplikacji mobilnej. Dodatkowo użytkownik zyskuje zaawansowane narzędzie analityczne dotyczące zachowania klientów.

– Dla administratora obiektu oraz najemcy jest to narzędzie umożliwiające monitorowanie i analizowanie zachowania klientów, generowanie raportów, dostarczanie klientom informacji o aktualnych wydarzeniach, promocjach oraz nagradzanie powracających lojalnych klientów w postaci kuponów rabatowych. Stworzyliśmy rozwiązanie z jednej strony wspierające sprzedaż, z drugiej wsparcie dla kupujących, którzy mają informacje o galerii w swoim smartfonie – tłumaczą autorzy kolejnego nagrodzonego wczoraj startupu. Aktualnie testują system nawigacyjny w jednej z lubelskich galerii.

Adizzi

Ich hasło to: dzięki nam reklama to więcej niż myślisz. – Dziś planując kampanię ogólnopolską czy europejską zmuszeni jesteśmy zlecać jej realizację wielu podmiotom posiadającym nośniki reklamy np. w poszczególnych województwach, różnych gazetach, a dodatkowo nie znamy realnego zasięgu nośników reklam oraz czy trafi on do grupy docelowej zakładanej w kampanii. Dzięki nam sprzedaż swoje usługi skutecznej określonej grupie odbiorców, zrobisz to tak prosto jak przy reklamie internetowej. Z tym jednym wyjątkiem, że nikt nie będzie w stanie zablokować twojej reklamy i nie poniesiesz kosztów za puste kliknięcia – podkreślają twórcy zalety Adizzi.com i informują, że dostali się do kolejnej rundy w Scale Up Idea Global i są na etapie negocjacji wdrożenia swojego produktu i dostosowania go dla dużego banku.

SkyTech Drones

Kolejny laureat - firma SkyTech - tworzy inteligentne drony, które od zaprojektowania, przez programowanie, budowę, po wdrożenie powstają z myślą o konkretnych klientach biznesowych i instytucjach publicznych. Monitorowanie upraw i zwierząt, ochrona obiektów, analizowanie pracy sportowców, dostarczanie przesyłek kurierskich. W ratownictwie, monitorowaniu infrastruktury krytycznej (np. linii energetycznych) lub w zastosowaniach militarnych – wyliczają funkcje proponowanych przez siebie urządzeń. I tłumaczą, że brakuje na rynku maszyn działających w pełni automatycznie, bez ingerencji człowieka oraz konieczności sterowania za pomocą pilota. Mają już kilka prototypów.

Plantalux

Plantalux Sp. z o.o. to rodzinne przedsiębiorstwo, które stworzyło lampę wyposażoną w najnowszej generacji diody LED COB. Dobranie optymalnego spektrum światła, niezbędnego do prawidłowego przebiegu fotosyntezy, pozwoliło 4-krotnie obniżyć koszt produkcji w szklarniach.

– Obecnie pracujemy nad systemem analityczno-sterującym dla zapewnia większej kontroli nad procesem wzrostu roślin. Będzie on wykorzystywać szereg czujników do pomiaru m.in. wilgotności i temperatury powietrza, poziomu CO2 czy nasłonecznienia. Połączenie obu powyższych zaowocuje zbudowaniem kompletnego systemu do zarządzania oświetleniem w szklarni, co w praktyce pozwoli nie tylko taniej i szybciej produkować żywność, lecz również precyzyjniej skorelować daty zbiorów z terminami dostaw do klientów – tłumaczą laureaci kolejnego wyróżnionego wczoraj projektu.