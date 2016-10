Mikroapartamenty w Lublinie: Najmniejszy będzie miał 12 mkw

W sąsiedztwie Muzeum Wsi Lubelskiej do końca 2017 roku ma powstać 41 gotowych do wprowadzenia mieszkań. Najmniejsze z nich będzie miało zaledwie 12,5 mkw, ale przeważają mieszkania zbliżone do 20 mkw.

Jak zapewnia inwestor jest to odpowiedź na potrzeby ciągle rozwijającego się rynku mieszkań pod wynajem. - To także ciekawa propozycja dla osób o mniejszym budżecie, marzących o własnym M. Opłaci również osobom spoza Lublina gdyż zakup takiego mieszkania może okazać się korzystniejszy niż wynajem kawalerki. Zwłaszcza, że mały metraż wiąże się z mniejszymi kosztami eksploatacyjnymi - informuje lubelska spółka.

Sam pomysł nie jest nowy - pierwsze mikroapartamenty powstały we Wrocławiu kilka lat temu. W ślad za nim poszły m.in. Warszawa oraz Poznań.