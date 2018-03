Miliony na ciepło z sieci

Ponad połowę wydatków pokryją unijne dotacje, które zdobyło Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Dzięki wsparciu z UE firma zrealizuje m.in. projekt rozbudowy sieci ciepłowniczej w Lublinie. Całe przedsięwzięcie pochłonie blisko 40 mln zł, z czego ponad 24 mln to pieniądze z budżetu wspólnoty.

Przyznawane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rozbudowa sieci w Lublinie potrwa do 2021r. Dzięki temu więcej budynków będzie ogrzewanych energią ze specjalistycznych elektrociepłowni.

– Projekt obejmuje budowę nowych sieci w dzielnicach: Wrotków, Czechów Północny, Ponikwoda, Felin, Kośminek, Bronowice, Węglin Południowy, Dziesiąta i Śródmieście – wylicza Teresa Stępniak-Romanek, rzecznik LPEC S.A. – Rozbudowa sieci ciepłowniczej obejmuje ok. 21 km rur o różnych średnicach. Po zakończeniu prac znacznie poprawi się powietrza w mieście.

Mniej osób będzie bowiem korzystać z domowych kotłowni, które odpowiadają za większość zanieczyszczeń. W tym roku LPEC planuje zbudować ponad 5,5 km nowych sieci ciepłowniczych. Firma przeznaczy na to ok. 10 mln zł. Nowe fragmenty sieci powstaną m.in. w rejonie ul. Wapowskiego oraz ul. Uhorczaka.

Rozbudowa sieci planowana jest również na os. Botanik, a także przy ul. Węglarza oraz na Felinie, od ul. Witosa do Doświadczalnej. Powstaną tam również nowe przyłącza do bloków przy ul. Królowej Bony. Z kolei na Węglinie Południowym LPEC zbuduje przyłącza do budynków przy ul. Jantarowej, Kryształowej, Cyrkoniowej, Berylowej i Gęsiej.

LPEC przeznaczy również ponad 60 mln zł na unowocześnienie swojej sieci. Ponad 35 mln zł z tej kwoty to unijna dotacja. W ramach projektu firma przebuduje 23 km instalacji ciepłowniczych. Stara izolacja rur zostanie wymieniona na bardziej efektywną, z pianki poliuretanowej. Dzięki temu znacznie zmniejszą się straty ciepła. Technologia ta będzie zastosowana dla sieci o dużych średnicach oraz sieci naziemnych.

Planowana modernizacja dotyczy sieci wybudowanych w latach 1970-1990. – Inwestycje będą dotyczyć strategicznych rurociągów zasilających dzielnice: Czuby, Konstantynów, Czechów, Śródmieście, Rury, Kalinowszczyzna, Rudnik, Felin, Bronowice, Hajdów-Zadębie – dodaje Teresa Stępniak-Romanek.

Modernizacja sieci to dobra wiadomość dla odbiorców ciepła. Będzie mniej awarii i zmniejszą się koszty eksploatacji sieci. Spadnie również emisja gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery.

W ramach dwóch projektów LPEC wyda na rozbudowę i modernizację sieci ponad 100 mln zł. Firma sięga także po unijne dotacje inwestycje w energię odnawialną. Do końca roku LPESC zamontuje na dachach swoich biurowców panele fotowoltaiczne. Mają one produkować prąd na potrzeby firmy. Panele o powierzchni prawie 235 mkw zostaną zamontowane na biurowcach przy ul. Puławskiej 28 i ul. Ceramicznej 3. Inwestycja pochłonie ponad 200 tys. zł, z czego 94 tys. zł to dotacja z UE.