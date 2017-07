"Milowe kroki do dyktatury". Lubelski adwokat i były działacz podziemia ostro o reformie sądów

Rozmowa z mec.Tomaszem Przeciechowskim, lubelskim adwokatem, działaczem podziemia solidarnościowego:

• Proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość ustawy dotyczące reform sądownictwa czekają na podpis prezydenta. Czy pana zdaniem Andrzej Duda skorzysta z prawa weta?

– W ogóle nie wierzę w to, że Andrzej Duda zawetuje te ustawy. Ale prezydent, który mówi, że podpisze ustawę, jeżeli jemu się da więcej uprawnień, powinien trafić do kryminału. Nie mam wątpliwości, że i tak kiedyś stanie przed Trybunałem Stanu.

• Zgadza się pan, że te zmiany są powrotem do czasów PRL?

– Jest gorzej niż w PRL. Prof. Strzembosz powiedział, że rozwiązanie Sądu Najwyższego i wysłanie wszystkich sędziów w stan spoczynku i powołanie nowych przez polityków to ustawa faszystowska. Prof. Staniszkis porównała dzisiejszą Polskę do Republiki Weimarskiej, gdzie demokratycznie wybrany parlament wprowadzał antydemokratyczne przepisy. To jest ta sama droga. To milowe kroki do dyktatury!

• PiS tłumaczy, że to zmiany, których oczekują obywatele.

– A słyszał pan, żeby któryś obywatel oczekiwał takich zmian? Te pomysły nie zmieniają nic, jeśli chodzi o obywatela. Ale dla partii rządzącej zmieni się wszystko.

• Nie widzi pan w tych ustawach ani jednej pozytywnej zmiany?

– Absolutnie żadnej. Jeśli chcą reformować sądownictwo, to niech powołają sędziów, którzy czekają na to od półtora roku. W całej Polsce jest ich kilkuset. Za czasów sprawowania funkcji ministra sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę wydłużył się czas oczekiwania na zakończenie spraw sądowych. Inna kwestia to zmiana zasad procesowych. Dlaczego kiedy chcę zrobić kopię z akt, muszę wysłać podanie, czekać na zgodę, co nieraz trwa tydzień? Pod tym względem te ustawy niczego nie zmieniają.

• W całej Polsce trwają protesty przeciwników reform. Myśli pan, że to coś da?

– Bardzo się cieszę, że rośnie świadomość społeczna i społeczeństwo zaczyna powoli rozumieć do czego zmierza partia rządząca.

Ale większość ludzi uważa, że to ich nie dotyczy. Otóż będzie ich dotyczyło, bo sądy są między państwem i obywatelem. Jeżeli jakaś decyzja dotyka obywatela, skarży ją do sądu. Jeśli sąd będzie w rękach władzy, to na co obywatel będzie mógł liczyć? Kto go obroni przed omnipotencją państwa?

Ludzie muszą to zrozumieć, ale jesteśmy narodem, który dopóki nie dostanie po dupie albo po kieszeni, to siedzi cicho. Dopiero jak nam przypalą boki, upominamy się o swoje.

Dlaczego w tych manifestacjach nie uczestniczą rolnicy? Bo dostają unijne dotacje i są szczęśliwi. Ale to wszystko wielkimi krokami zmierza do restrykcji ze strony Unii Europejskiej, a nawet wykluczenia nas z jej struktur. Dopiero wtedy władza zobaczy, jak rolnicy, którzy stracą dopłaty, wyjdą na ulice i zaczną wysypywać ziemniaki i gnój. Taka przyszłość może nas czekać.

Rozmawiał Tomasz Maciuszczak