Minister zdrowia w Lublinie. Jaki ma pomysł na ulepszenie służby zdrowia?

NFZ na razie nie chce zdradzać listy placówek z województwa lubelskiego, które znajdą się w sieci (pełna lista placówek ma być opublikowana do 27 czerwca – red.). Potwierdziły się jedynie informacje, że nie wejdzie do niej kilkanaście placówek z naszego województwa. – Żaden szpital, który ma SOR lub izbę przyjęć, nie znajdzie się poza siecią – zapewnił Karol Tarkowski, dyrektor lubelskiego NFZ.

Ministerstwo przygotowuje teraz rozporządzenia do ustawy wprowadzającej sieć. – Chodzi m.in. o sposób wyliczenia ryczałtu, do czego potrzebny jest specjalny algorytm oraz nowe regulacje dotyczące nocnej i świątecznej opieki, które mają odciążyć SOR-y i izby przyjęć – mówił Radziwiłł.

Podkreślił, że dzięki nowej ustawie zmienią się zasady przyjmowania pacjentów do szpitala, pobytu w lecznicy i wypisu. – Teraz na przepełnionych izbach przyjęć i SOR-ach panuje chaos. Między innymi dlatego, że przyjmowani są tam nie tylko ci najbardziej potrzebujący, ale również ci, którzy nie poszli do lekarza POZ – mówił Radziwiłł. – Teraz rozdzielimy tych pacjentów. Ci, którzy nie kwalifikują się na SOR, będą mieli zapewnioną poradnię. Nie ma gwarancji, że to całkowicie zlikwiduje problem, ale ulży tym najciężej chorym pacjentom.

– To się teraz zmieni. Sieć da szpitalom pewność kontraktu na 4 lata, co przełoży się na stabilność finansową i bezpieczeństwo pracowników.

Pikieta COZL na powitanie ministra

W związku z przyjazdem ministra zdrowia związkowcy z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zorganizowali pikietę przed urzędem wojewódzkim. Wzięła w niej udział prof. Elżbieta Starosławska, była dyrektor szpitala. – Chcieliśmy zwrócić uwagę ministra na to, że rozbudowa stoi w miejscu, a szpital się cały czas zadłuża, bo nie ma kontraktów na kilka oddziałów. Do tej pory nic się nie zmieniło na lepsze, tylko dyrektorzy się zmieniają – podkreśla Józef Krupa, szef Solidarności w COZL.

Co na to minister? – Wspieram centrum onkologii i znam jego problemy. Mogę tu jednak występować w roli mediatora, bo organem nadzorującym jest Urząd Marszałkowski i to on podejmuje decyzje – powiedział minister Radziwiłł.