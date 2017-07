– Finał World Of Dance to była niesamowita impreza. Mogliśmy zmierzyć się z najlepszymi tancerzami na świecie. Nie udało nam się zdobyć żadnego z trzech miejsc, które są przyznawane na tych mistrzostwach ale mamy mnóstwo nowych doświadczeń oraz inspiracji – mówi Anna Łukasiak, choreograf tancerzy z UDS Junior, którzy w środę wrócili z Los Angeles.

– Eliminacje do mistrzostw odbyły się w 30 krajach z czego zakwalifikowało się tylko 27 grup z odpowiednią liczbą punktów. To był nasz debiut na World of Dance a od razu dostaliśmy nominację do finału. To dla nas ogromne osiągnięcie mimo że nie zdobyliśmy żadnego miejsca w finale.

W finale mistrzostw, które odbyły się w ubiegłą sobotę wzięły udział najbardziej utalentowane grupy taneczne z całego świata. Wcześniej musiały przejść pierwszy etap eliminacji, odbywających się w ponad 30 krajach.

Lubelscy tancerze 3 czerwca w Wilnie zdobyli dwa najważniejsze tytuły przyznawane podczas pierwszego etapu kwalifikacji: pierwsze miejsce w kategorii Youth Division – formacji do 18 roku życia oraz nagrodę Crowd Favourite Youth Division; faworyta publiczności. To dało im przepustkę do wielkiego finału w USA.

– To 35 bardzo utalentowanych i zdeterminowanych młodych tancerzy w wieku 12-18 lat. Mimo młodego wieku mają ogromny bagaż tanecznych doświadczeń. Większość trenuje od wielu lat, zaczynali w naszym studio w wieku 7 lat. W trochę okrojonym składzie dwa lata pod rząd - w 2015 i 2016 roku - zdobywali tytuł mistrza świata podczas zawodów organizowanych przez federację International Dance Organization – mówi Łukasiak. – Udział w tak prestiżowej imprezie to dla nich ogromne wydarzenie. Oprócz finału mogliśmy wziąć udział w warsztatach tanecznych oraz zajęciach w najlepszych szkołach tańca w Los Angeles. Pracowaliśmy ze świetnymi choreografami. To wszystko dało nam zastrzyk energii i motywacji do dalszej, jeszcze cięższej pracy. W przyszłym roku chcielibyśmy wziąć udział w tej imprezie.