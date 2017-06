Młodzi śpiewają o Lublinie: To moje miasto

– W projekcie uczestniczyło ok. 20 osób w wieku od 14 do 18 lat. To mieszkańcy dzielnic Czuby i Sławinek – mówi Paweł Skrzek, koordynator projektu „700 lat Lublin - zaśpiewam, pokaże moje miasto światu!”. – Podczas spotkań zastanawialiśmy się czym dla młodych ludzi jest Lublin, jak o tym mieście można opowiedzieć – czy na tym mieście im zależy, czy też jest to miasto, z którego się ucieka. W następnej kolejności zaczęliśmy analizować style muzyczne, alby wybrać ten najbardziej odpowiadający młodzieży. Młodzież wymyślała zaśpiewy a ja je na bieżąco rejestrowałem. Później skupiliśmy się na słowach – w jaki sposób o można o Lublinie opowiedzieć.

W ten sposób powstał utwór „To moje miasto”, w którym znalazł się również fragment utrzymany w klimacie hip-hopowym. – Utwór nagraliśmy w studio. Młodzież poza emisją głosu uczestniczyła też w warsztatach, które prowadził Paweł Iwaniuk – dodaje Skrzek. – Dotyczyły one tego jak przygotować teledysk, który później zrealizowaliśmy.

Zdjęcia do teledysku były kręcone na przełomie maja i czerwca. – Kręciliśmy teledysk w charakterystycznych miejscach miasta m.in. przy fontannach, na dachu Centrum Spotkania Kultur i wąwozach – wylicza Skrzek, który chwali też młodzież za zaangażowanie. – Nie spodziewałem się, że wszyscy uczestnicy projektu będą chcieli śpiewać tę piosenkę – przyznaje Skrzek. – Muzycznie poradzili sobie bardzo dobrze.

Wczoraj była oficjalna premiera teledysku w DDK „Węglin”. – Teledysk będzie można zobaczyć w piątek na stronie facebook.com/NagrywamyLublin – zapowiada Skrzek.