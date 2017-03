Muzyka z Wiedźmina na żywo. Tłumy na koncercie w Filharmonii Lubelskiej

Koncert „Wild Hunt Live!” to gratka dla graczy i fanów słynnej sagi Andrzeja Sapkowskiego z Wiedźminem w roli głównej. Zespół Percival w niedzielę wystąpił na scenie Filharmonii Lubelskiej.

Podczas koncertu można było usłyszeć oryginalne wersje utworów z soundtracku gry „The Witcher – Wild Hunt”. Dodatkiem do występu zespołu Percival była oprawa graficzna przygotowana przez Teatr Avatar. To iluminacje i wizualizacje nawiązujące do gry, które pozwolają słuchaczom przenieść się w świat fantasy, średniowiecza, wypraw Wikingów i walecznych wojów.

Zespół Percival Percival powstał w 1999 roku w Lubinie. Ich muzyka to mieszanka folk-metalu, folk-rocka i rocka progresywnego. Muzyka zespołu nawiązuje do polskiej muzyki ludowej, średniowiecznej i przedchrześcijańskiej. Członkowie zespołu na koncertach występują w strojach będących rekonstrukcją odzieży z okresu wczesnego średniowiecza, w którym to czasie Andrzej Sapkowski umieścił bohaterów swojej książki.

Pierwszy niedzielny koncert Percival w Filharmonii Lubelskiej rozpoczął się o godz. 17. Drugi zaplanowano na godz. 20.