Na desce po Zalewie Zemborzyckim w zimie. Snowkite w Lublinie

Białe szaleństwo na Zalewie Zemborzyckim, czyli kitesurfing w wersji zimowej. Wideo nagrał pan Bartosz, który pochodzi z Lublina, ale na co dzień mieszka w Warszawie. Dla niego ten sport to przede wszystkim hobby. - Zdziwiłem się, że tak mało ludzi jeździ na kite'cie nad zalewem. Nad Zegrzem jak jest taka pogoda to ciężko zaparkować - mówi.