Na piechotę do Lwowa. Archidiecezja lubelska organizuje pielgrzymkę

To będzie pierwsza piesza pielgrzymka do Lwowa organizowana przez archidiecezję lubelską. 18 lipca pątnicy wyruszą z krzyżem i chlebem na tacy szlakiem św. brata Alberta ze wsi Prusie na Podkarpaciu. Organizatorzy liczą, że na szlaku do Polaków dołączą Ukraińcy

Rok 2017 został ogłoszony przez Senat i Konferencję Episkopatu Polski Rokiem Świętego Brata Alberta Chmielowskiego. Z tej okazji 15 lipca pielgrzymi spotkają się w Monasterze koło Wierchaty, pierwszej pustelni św. Brata Alberta.

– Od godz. 11 jest program artystyczny. Później jest czas na modlitwę. Msza święta rozpocznie się o godz. 12 – zapowiada ks. Ryszard Podpora, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

Trzy dni później ruszy piesza pielgrzymka szlakiem św. Brata Albert (ze Lwowa do Krakowa).

– To pierwsza, historyczna pielgrzymka szlakiem, który przemierzał św. Brat Albert i klasztorów bazyliańskich – mówi ks. Podpora. – W klasztorach tych się chronił i otrzymywał pożywienie. Zakonnicy zawsze traktowali go bardzo mistycznie, jak świętego człowieka.

Pątnicy wyruszą na szlak 18 lipca. – O godz. 11 spotykamy się w małej wiosce Prusie koło Wierchaty. W uzgodnieniu ze służbami granicznymi i służbami ochrony kolei przekroczymy zieloną granicę, aby przejść do miejscowości Potylicz po stronie ukraińskiej – zapowiada ks. Podpora. – Jest tam mały kościół greckokatolicki i kapliczka rzymskokatolicka, gdzie zostanie odprawiona msza święta.

Kolejne przystanki w to Magierów, Krechów Monaster i Brzuchowice. – 22 lipca idziemy rankiem do cerkwi św. Onufrego we Lwowie, a następnie do katedry św. Jura – wylicza ks. Podpora. – Tam jest zakończenie pielgrzymki.

Cała trasa pielgrzymki liczy ok. 85 km. – Na trasie nocujemy w szkołach, a ostatniego dnia w seminarium – dodaje ks. Podpora.

Św. Brat Albert jest patronem Puław. – W miejsca, gdzie będą przystanki, będą dojeżdżały nasze zespoły artystyczne (z Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika-red.). W spotkaniach tych będą brać również udział lokalne społeczności – mówi Ewa Wójcik, wiceprezydent Puław.

Pielgrzymka ma służyć także pojednaniu obu narodów. – Jeśli pokój między Ukraińcami a Polakami będzie budowany tylko na układach politycznych to nie mamy szans. To będzie nietrwałe. Ludzie muszą się spotkać na modlitwie na przebaczeniu, na połamaniu chlebem – przekonuje. ks. Podpora

Dlatego też pielgrzymi będą szli z krzyżem i chlebem na tacy. Organizatorzy liczą, że na szlaku wyjdą do nich Ukraińcy.

Zapisy na pielgrzymkę na stronie: pustelniabrataalberta.pl