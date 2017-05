„Najbardziej Rozpoznawalny Dzielnicowy”. Zagłosuj w plebiscycie

- Dzielnicowi są znani swoim mieszkańcom, spotykają się z nimi między innymi w domach seniora czy podczas zebrań we wspólnotach mieszkaniowych. Służą pomocą, ale również radą, co można zrobić w trudnej sytuacji - dodaje aspirant Maciej Krukowski.

St. asp. Adam Gąbka – rejon Zalewu Zemborzyckiego oraz Nowa Poręba (DZIELNICOWY.1)

Mł. asp. Adam Malendowski – os. im. Bolesława Prusa (DZIELNICOWY.2)

St. asp. Adam Pietras – zawarty w obrębie gminy Bełżyce (DZIELNICOWY.3)

Sierż. szt. Adam Rosiński – os. Piastowski (DZIELNICOWY.4)

Mł. asp. Adam Szykuła – os. Kalinowszczyzna (DZIELNICOWY.5)

St sierż. Andrzej Czerniak – Tatary (DZIELNICOWY.6)

Mł. asp. Aneta Malesa – Łuszczów II, Łuszczów I, Łysaków, Pliszczyn, Rudnik, Sobianowice, Bystrzyca,

Jakubowice Murowane, Turka, Kol. Pliszczyn (DZIELNICOWY.7)

Asp. szt. Artur Gęca – Żabia Wola, Wólka Abramowicka, Mętów, Ćmiłów, Głuszczyzna, Prawiedniki,

Prawiedniki Kolonia, Nowiny (DZIELNICOWY.8)

Asp. sztab. Artur Kolek – Śródmieście (DZIELNICOWY.9)

St. asp. Artur Popławski – Śródmieście (DZIELNICOWY.10)

Asp. szt. Artur Rakowski – ul. Głuska nr nieparzyste, ul. Szklarniana nr nieparzyste do granic Gminy Głusk (do wysokości Abramowice Prywatne), wzdłuż z granicy z Gmina Głusk do ul. Abramowickiej, ul. Abramowicka nr parzyste (DZIELNICOWY.11)

Asp. szt. Artur Tomaszewski – os. Widok I i II oraz część os. Ruta (DZIELNICOWY.12)

St. asp. Cezary Piłat – os. Sienkiewicza, os. Krasińskiego (DZIELNICOWY.13)

Sierż. szt. Daniel Flis – os. Górki (DZIELNICOWY.14)

Mł. asp. Grzegorz Czarnecki – ul. Kunickiego nr nieparzyste od ul. Nowy Świat ( nr parzyste) do ul Nowy Świat numery parzyste, ul. Kunickiego numery nieparzyste od 37-135b, ul. Mickiewicza nr nieparzyste od nr 55-107 Dunikowskiego strona nr nieparzyste Kruczkowskiego nr nieparzyste od nr 21 ul. Smoluchowskiego nr parzyste do ul. Nowy Świat (DZIELNICOWY.15)

St. asp. Grzegorz Goliszek – Narutowicza nieparzyste od 65 do 83 i parzyste od 62 do 80, Głęboka od 3 do 31, Marii Curie Skłodowskiej od numeru 2 do 58, Lipowa od 9 do 31, Rowerowa, Strażacka, Ochotnicza, Obrońców Pokoju, Szczerbowskiego, Muzyczna (DZIELNICOWY.16)

Sierż. szt. Grzegorz Maciąg – Gmina Bychawa (DZIELNICOWY.17)

Asp. szt. Grzegorz Nowakowski – os. Szymanowskiego i Chopina (DZIELNICOWY.18)

Mł. asp. Grzegorz Sulowski – Tatary (DZIELNICOWY.19)

Sierz. szt. Jacek Banach – Kośminek – ul. Krańcowa nr nieparzyste od nr 15-103 od mostu na rzece Czerniejowka, ul. Dr MM od nr 47 do granicy gminy Głusk, Od DrMM wzdłuż granicy z gmina Głusk do ul. Szklarnianej, ul. Szklarniana nr parzyste, ul. Głuska nr parzyste do rzeki Czerniejówka, wzdłuż rzeki Czerniejówka do ul. Krańcowej (DZIELNICOWY.20)

Asp. Jacek Partyka – Nadbystrzycka, Wapienna, Zachodnia i okolice (DZIELNICOWY.21)

Mł.asp. Jacek Surdyga – gmina Wysokie (DZIELNICOWY.22)

Asp. szt. Jacek Wysocki – os. Moniuszki i Wieniawskiego (DZIELNICOWY.23)

Mł. asp. Karol Błaszkiewicz – os. Błonie (DZIELNICOWY.24)

St. asp. Karol Wojdat – os. Sławin i Botanik (DZIELNICOWY.25)

St. sierż. Katarzyna Szkuat – os. Kalinowszczyzna (DZIELNICOWY.26)

Asp. szt. Krzysztof Chojecki – os. Bazylianówka (DZIELNICOWY.27)

Mł. asp. Krzysztof Górzyński – Śródmieście (DZIELNICOWY.28)

St. asp. Krzysztof Grelowski – os. im. Juliusza Słowackiego (DZIELNICOWY.29)

St. asp. Krzysztof Kępa – os. Paderewskiego i Bursaki (DZIELNICOWY.30)

Asp. szt. Krzysztof Madej – os. Przyjaźni , st. Bronowice (DZIELNICOWY.31)

St. asp. Krzysztof Piętka – os. Ponikwoda (DZIELNICOWY.32)

Asp. szt. Krzysztof Rękas – os. Poręba (DZIELNICOWY.33)

St. asp. Leszek Basak – os. Kruczkowskiego, Wrotków – Ulica Wrotkowska od ul Diamentowej prawa strona do ul. Smoluchowskiego numery nieparzyste, ul. Kruczkowskiego nr parzyste i nr nieparzyste od 1-11 ul Dunikowskiego nr parzyste od nr 74-104 ul. Mickiewicza nr parzyste od nr 36-72, ul. Kunickiego 139-143, Zembrzycka nr nieparzyste 3-61 Ulica Diamentowa numery nieparzyste 3-29 do ulicy Wrotkowskiej (DZIELNICOWY.34)

Asp. szt. Leszek Paradowski – Bronowice (DZIELNICOWY.35)

Mł. asp. Łukasz Kwiatkowski – os. Świt i część os. Błonie (DZIELNICOWY.36)

Mł. asp. Łukasz Winiarczyk – Kawka, Krasienin, Krasienin Kolonia, Nasutów, Niemce, Nowy Staw, Osówka, Pryszczowa Góra, Rudka Kozłowiecka, Stoczek, Wola Krasienińska, Wola Niemiecka, Zalesie (DZIELNICOWY.37)

Sierż. szt. Marcin Górski – os. Czwartek (DZIELNICOWY.38)

Mł. asp. Marcin Model – od kładki na rzece Bystrzyca (na wysokości ul. Nałkowskich 211a) do pętli MPK ( przy ul Nałkowskich 131), ul. Nałkowskich do nr 114 numery parzyste, wzdłuż ogrodzenia szkoły podstawowej przy ul. Nałkowskich 110 na wprost do ul. Diamentowej (na wysokości ul. Samsonowicza 33a), ul. Diamentowa w kierunku ul. Zemborzyckiej, ul. Zemborzycka nr nieparzyste od 63, ul. Żeglarska strona parzysta do mostu na rzece Bystrzyca, wzdłuż rzeki bystrzyca do kładki na rzece Bystrzyca na wysokości ul. Nałkowskich 211a (DZIELNICOWY.39)

Asp. Marcin Nieoczym – os. Konopnickiej (DZIELNICOWY.40)

Sierż. szt. Marcin Rosiński – zawarty w obrębie gminy Wojciechów (DZIELNICOWY.41)

St. sierż. Marek Bokła – Baszki, Boduszyn, Ciecierzyn, Dys, Dziuchów, Elizówka, Jakubowice Konińskie Kolonia, Jakubowice Konińskie, Ludwinów, Łagiewniki, Majdan Krasieniński, Pólko, Kolonia Bystrzyca, Stoczek Kolonia, Swoboda (DZIELNICOWY.42)

St.asp. Marek Dulbas – miasto Bychawa (DZIELNICOWY.43)

St. sierż. Marek Grenda – od rzeki Bystrzycy na wysokości ul. Stadionowej, ul. Stadionowa ( strona od stadionu miejskiego), ul. Nadłączna numery parzyste, wzdłuż ogrodzenia przy ul Krochmalnej 4 do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych do wiaduktu kolejowego przy ul. Kunickiego, ul Kunickiego nr nieparzyste od nr 21-35, ul. Nowy Świat strona nieparzysta, Wrotkowska strona nieparzysta, Diamentowa do wiaduktu kolejowego, wzdłuż torów do rzeki Bystrzyca, wzdłuż rzeki Bystrzyca do wysokości ul Stadionowej (DZIELNICOWY.44)

Asp. sztab. Mariusz Kołodziej – Śródmieście (DZIELNICOWY.45)

Asp. szt. Mariusz Kuna – zawarty w obrębie gminy Niedrzwica Duża (DZIELNICOWY.46)

Asp. szt. Mariusz Kurębski – os. Sławin i Sławinek (DZIELNICOWY.47)

Mł. asp. Mariusz Sadło – os Węglin Północny, Konstantynów (DZIELNICOWY.48)

St. asp. Mariusz Toporowski – os. im. Adama Mickiewicza (DZIELNICOWY.49)

Mł. asp. Marta Zygmunt – Tatary, Hajdów, Zadębie (DZIELNICOWY.50)

Mł. asp. Michał Bednarczyk – os. Wiktoryn, Kolejarz, Perła Kaliny (DZIELNICOWY.51)

Mł. asp. Mirosław Petruk – os. Niepodległości (DZIELNICOWY.52)

St. asp. Mirosław Witek – Bronowice (DZIELNICOWY.53)

Mł. asp. Oskar Madajczyk – Śródmieście (DZIELNICOWY.54)

Mł.asp. Paweł Chyliński – Śródmieście (DZIELNICOWY.55)

Mł. asp. Paweł Dębski – zawarty w obrębie gminy Konopnica (DZIELNICOWY.56)

St. sierż. Paweł Grabias – ul. Zemborzycka nr parzyste od ul. Żeglarskiej do ul. Kunickiego ul. Kunickiego, nr nieparzyste od nr 145, ul. Abramowicka nr nieparzyste do granicy Gminy Głusk, wzdłuż granicy gminy do skraju lasu znajdującego się na granicy gminy Głusk i kompleksu Leśnego Lasu Dąbrowa (na wysokości ul. Podleśnej w Lublinie) w kierunku północnym do ul. Żeglarska do ul. Zemborzyckiej (DZIELNICOWY.57)

Mł. asp. Paweł Piekarz – os. Lipińskiego (DZIELNICOWY.58)

Sierż. Piotr Dąbrowski – os. Szymanowskiego i Choiny (DZIELNICOWY.59)

St. asp. Piotr Gołaś – os. Chodźki, Lemszczyzna (DZIELNICOWY.60)

Sierż. szt. Piotr Stańko – gmina Krzczonów (DZIELNICOWY.61)

St. sierż. Piotr Wadowski – zawarty w obrębie gminy Konopnica (DZIELNICOWY.62)

Mł. asp. Radosław Czarnecki – Bogucin, Borków, Garbów, Gutanów, Janów, Karolin, Leśce, Meszno, Piotrowice Wielkie, Piotrowice Kolonia, Przybysławice, Wola Przybysławska, Zagrody (DZIELNICOWY.63)

Sierż. szt. Radosław Ochal – Barak, Dąbrowica, Dębówka, Ługów, Miłocin, Moszna, Moszna Kolonia, Ożarów, Płouszowice, Płouszowice Kolonia, Sieprawice, Sieprawki, Sługocin, Tomaszowice,

Tomaszowice Kolonia, Wysokie, Moszenki (DZIELNICOWY.64)

Mł. asp. Radosław Zdyb – os. Niepodległości (DZIELNICOWY.65)

Mł. asp. Renata Kosior – Śródmieście (DZIELNICOWY.66)

Mł. asp. Robert Gąsior – ul. Kunickiego od Wiaduktu kolejowego wzdłuż torów do rzeki Czerniejowka, wzdłuż rzeki do ul. Głuskiej, ul. Głuska numery parzyste do nr 14, ul. Kunickiego strona parzysta nr 28-256 (DZIELNICOWY.67)

Asp. szt. Ryszard Kaliniak – os. Sławin i Sławinek (DZIELNICOWY.68)

St. asp. Sebastian Pałubski – gm. Zakrzew (DZIELNICOWY.69)

Asp. szt. Sławomir Domański – os. Łęgi (DZIELNICOWY.70)

Asp. szt. Sławomir Drąg – miejscowości: Kalinówka, Kazimierzówka, Kliny, Majdan Mętowski, Wilczopole, Wilczopole Kolonia, Abramowice Kościelne, Dominów (DZIELNICOWY.71)

Mł. asp. Stanisław Piekarczyk – os. Karłowicza i Nowowiejskiego (DZIELNICOWY.72)

Sierż. szt. Tomasz Gołąb – ul. Diamentowa od wiaduktu kolejowego numery parzyste w kierunku ul. Zemborzyckiej do wysokości ul. Samsonowicza 33a, wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 20 do ul Nałkowskich 119a od nr Nałkowskich 119a-131 numery nieparzyste do pętli MPK ) od Pętli do kładki na rzece Bystrzyca (na wysokości nr Nałkowskich 211a), wzdłuż rzeki Bystrzyca do wiaduktu kolejowego, wzdłuż torów kolejowych do ul. Diamentowej (DZIELNICOWY.73)

Mł. asp. Tomasz Goral – Jastków, Józefów Pociecha, Marysin, Natalin, Panieńszczyzna, Piotrawin, Smugi, Snopków, Karolin, Piotrowice Wielkie, Piotrowice Wielkie Kolonia, Leśce (DZIELNICOWY.74)

St. asp. Tomasz Krupa – os. Wieniawskiego i Chopina (DZIELNICOWY.75)

Asp. szt. Tomasz Łukasik – gm. Strzyżewice (DZIELNICOWY.76)

Mł. asp. Tomasz Łukasik – os. Wieniawa (DZIELNICOWY.77)

Asp. szt. Tomasz Młynarski – gm. Jabłonna (DZIELNICOWY.78)

Mł. asp. Wiesław Porębiak – zawarty w obrębie gminy Borzechów (DZIELNICOWY.79)

Sierż. szt. Wojciech Sito – zawarty w obrębie miasta Bełżyce (DZIELNICOWY.80)

Asp. szt. Wojciech Wójcik – zawarty w obrębie gminy Niedrzwica Duża (DZIELNICOWY.81)

Mł. asp. Zdzisław Krasnicki – gm. Jabłonna (DZIELNICOWY.82)

Zenon Dojutrek – os. Maki (od wiaduktu kolejowego nad rzeką Czerniejówką wzdłuż torów do ul. Dr.MM nr nieparzyste od 3-43, ul. Krańcowa strona parzysta od nr 84 do mostu na rzece Czerniejówka wzdłuż rzeki Czerniejowka do wiaduktu kolejowego nad rzeką Czerniejówka,), dodatkowy rejon Aleja Piłsudskiego od mostu na rzece Bystrzyca, al. Zygmuntowskie, ul. Fabryczna, Droga Męczenników Majdanka do wiaduktu kolejowego, wzdłuż torów do wysokości ul. Krochmalnej 4, wzdłuż ogrodzenia przy ul. Krochmalnej 4, ul. Nadłączna numery nieparzyste, ul. Stadionowa po stronie Parku Ludowego wzdłuż rzeki Bystrzyca do mostu na ul. Piłsudskiego (DZIELNICOWY.83)