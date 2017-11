Największy wiadukt w Lublinie ma 31 lat. Jest termin rozbiórki

Już w grudniu zacznie się rozbiórka największego w Lublinie wiaduktu drogowego w ciągu ul. Grygowej. Oznacza to, że przez ponad rok nie będzie bezpośredniego przejazdu od ul. Metalurgicznej do al. Witosa. Linie komunikacji miejskiej będą mieć zmienione trasy.

Początkowo planowano, że stary wiadukt będzie rozebrany dopiero po wybudowaniu nowej konstrukcji umożliwiającej samochodom przejazd ponad torami kolejowymi. Stanie się jednak inaczej.

Firma, która ma przeprowadzić całą operację uznała, że trzeba zacząć od rozbiórki, bo stary wiadukt jest w tak opłakanym stanie, że mógłby nie wytrzymać drgań wywoływanych podczas budowy nowej drogi nad torami.

– Byłoby takie ryzyko – potwierdza Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. – Dlatego przystaliśmy na rozwiązanie proponowane przez wykonawcę robót jako logiczne i bezpieczniejsze dla prowadzenia robót.

Demontaż starego wiaduktu zacznie się grudniu. Według urzędników z Ratusza nastąpi to „prawdopodobnie w pierwszej połowie miesiąca”. Będą się z tym wiązały spore utrudnienia dla kierowców.

Rozbiórka będzie oznaczać, że na dłuższy czas zniknie bezpośrednia droga łącząca ul. Metalurgiczną z al. Witosa. Miasto nie wyznaczy kierowcom żadnego oficjalnego objazdu.

– Przejazd od Mełgiewskiej do al. Witosa będzie możliwy naokoło przez Gospodarczą albo z wykorzystaniem ul. Grafa. Można też jechać wykorzystując fragment obwodnicy – radzi Kieliszek. – Jeśli chodzi o ruch lokalny, to do ul. Rataja można się dostać od strefy ekonomicznej albo przez Pancerniaków i Grenadierów.

Wszystko to będzie mieć również wpływ na trasy linii komunikacji miejskiej. Przez wiadukt kursuje dzisiaj linia 1 w stronę centrum handlowego Felicity, zjazdowa linia trolejbusowa 909 kursująca do zajezdni MPK, a przez fragment wiaduktu także linia 7 w obydwu kierunkach jazdy. Rozbiórka wiaduktu wymusi zmianę tych tras. O szczegółach już niedługo ma informować Zarząd Transportu Miejskiego. Utrudnienia mogą trwać ponad rok.

Nowa droga nad torami kolejowymi ma być gotowa do marca 2019 r. Do tego czasu w miejscu starego wiaduktu powinny być zbudowane cztery nowe. Dlaczego aż cztery? Dystans między brzegami zagłębienia z torami zostanie podzielony poprzez zbudowanie pośrodku nasypu ustabilizowanego murami oporowymi, a sama ul. Grygowej ma się stać drogą dwujezdniową. Każda jezdnia przebiegać po dwóch wiaduktach: od brzegu zagłębienia do nasypu i od nasypu do drugiego brzegu.

Prace będą kosztować ponad 70 mln zł. Ich wykonaniem zajmie się Budimex.

Wiadukt ma 31 lat, nigdy nie był remontowany i trzyma się tylko dzięki dodatkowym, awaryjnym podporom.