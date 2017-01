Napadli na przedsiębiorcę i chcieli wymusić haracz. Wpadli w zasadzkę

Do napaści doszło w sylwestrowy poranek. Bandyci pojawili się na jednej z posesji pod Lublinem, gdzie ich ofiara mieszka i prowadzi firmę. Mieli kastet i przedmiot przypominający broń. Zastraszyli przedsiębiorcę.

– W zamian za „spokój” i dalsze prowadzenie firmy zażądali pieniędzy. W przeciwnym razie zagrozili spaleniem firmowych pojazdów – mówi asp. Anna Kamola, z zespołu prasowego lubelskiej policji.

Napastnicy chcieli dostać pieniądze tego samego dnia. Na przekazanie gotówki umówili się przed jednym z marketów budowlanych w Lublinie. Do spotkania miało dojść wieczorem.

Na miejscu pojawili się jednak kryminalni. 39-latek i jego 52-letni wspólnik wpadli w zasadzkę i zostali zatrzymani. Okazało się, że to mieszkańcy okolic Krasnegostawu i Lublina. Obydwaj byli już karani i wielokrotnie notowani. Trafili do aresztu. Grozi im do 10 lat więzienia.