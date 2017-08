Zaatakowali 54-latka w trolejbusie, bo zwrócił im uwagę

Do darzenia doszło w poniedziałek na przystanku autobusowym przy ul. Lubartowskiej. Pasażerowie chcieli wysiąść z trolejbusu tylnymi drzwiami. Uniemożliwili im to dwaj nastolatkowie, którzy czekali na przystanku. Wepchnęli się do środka, nie ustępując pierwszeństwa wysiadającym.

- Na brak kultury młodzieńców zareagował jeden z podróżnych, który zwrócił nastolatkom uwagę na ich niestosowne zachowanie. Jego reakcja spotkała się z atakiem agresji. Kiedy 54-latek złapał jednego za ramię, drugi zadał mu cios w twarz - mówi asp. Anna Kamola z lubelskiej policji.

Chwilę później napastnik rzucił się do ucieczki. 54-latek zdołał przytrzymać jego kolegę, 16-letniego mieszkańca Lublina. Przyprowadził go do napotkanych w śródmieściu policjantów. Chwilę później na miejscu pojawił się 14-latek, który zauważył, że jego kolega jest w "tarapatach".

54-latek z obrażeniami nosa trafił do szpitala. Sprawa zostanie skierowana do sądu ds. rodziny i nieletnich.