Nauka jest elementem kultury. W CSK trwa Lubelski Kongres Kultury

Jak przyznał na wstępie, tytuł swojego wykładu zaczerpnął z pracy kanadyjskiego biochemika Adamy Bly „Since is culture”. Opowiadał o początkach instytucji, którą kieruje, idei i wizji oraz sprawdzonych praktykach, które mogą zainspirować innych. A zainteresowanych na widowni nie brakowało. Na I Kongres Kultury Województwa Lubelskiego zarejestrowało się ponad 800 osób. To dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury z Lublina i całego województwa, animatorzy, nauczyciele, wykładowcy akademiccy, organizacje pozarządowe czy Koła Gospodyń Wiejskich.

Kongres potrwa dwa dni. W dzisiejszym programie kilkanaście paneli dyskusyjnych o godz. 10 i 12 w różnych przestrzeniach CSK (pl. Teatralny 1) i z udziałem ekspertów. Będzie o edukacji, tradycji, cyberprzestrzeni, współpracy transgranicznej czy strategii budowania marki. W wydarzeniach kongresu może wziąć udział każdy zainteresowany, trzeba się tylko wcześniej zarejestrować: http://kongreskultury.eu.

Cykl wczorajszych prelekcji rozpoczął się brawurowym występem Pawła Potoroczyna, wieloletniego dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza, a zakończył wykładem Roberta Firmhofera.

Istniejące od ponad dekady i cieszące się niesłabnącą popularnością warszawskie Centrum Nauki Kopernik to instytucja kultury. Dziś już wszyscy zdążyli się do tego przyzwyczaić, ale gdy centrum powstawało, dla urzędników nie było to takie oczywiste. – Nalegali więc, by słowo „kultura” umieścić, gdzie tylko się da. Wykazałem się więc kreatywnością – wspomina Firmhofer.

Dziś Kopernik może się pochwalić niedługą, ale obfitująca w przeróżne wydarzenia historią, często na styku nauki i kultury. Jak spektakl inspirowany tragiczną historią afroamerykanki Henrietty Lacks (od której pochodzą wyjątkowo zjadliwe i nieśmiertelne komórki rakowe HeLa), spotkania pacjentów z lekarzami w tzw. odwróconej kawiarni naukowej, czy festiwal poświęcony nieśmiertelności. (am)