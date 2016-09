Naukowcy światowej klasy z Lublina. UMCS wśród najlepszych uczelni

W raporcie „Nature Index 2016 Rising Stars” wyróżniono kraje, których pozycja na przestrzeni ostatnich czterech lat spektakularnie wzrosła. Za największą „wschodzącą gwiazdę” uznano Polskę.

Wśród 100 instytucji wiodących na świecie pod względem jakości badań naukowych znalazły się dwie polskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński (na miejscu 69.) i Uniwersytet Warszawski (na 96. pozycji). Z kolei wśród 25 wyróżniających się jednostek w Europie Południowej i Wschodniej mamy aż ośmiu przedstawicieli. Na 22. pozycji w tym zestawieniu jest UMCS.

Tak wysoką pozycję w rankingu największemu lubelskiemu uniwersytetowi zapewniło pięć artykułów opublikowanych w najlepszych czasopismach naukowych. Ich autorami są pracownicy Instytutu Fizyki UMCS: Marek Rogatko, Karol Wysokiński, Wiesław Gruszecki, Rafał Luchowski, Wojciech Grudziński, Mieczysław Jałochowski, Ryszard Zdyb i Krzysztof Murawski wraz ze współpracownikami.

Wśród najbardziej znaczących tekstów jest artykuł z magazynu „Analytical Chemistry” poświęcony fototermicznemu obrazowaniu mikroskopowemu, autorstwa pracowników Zakładu Biofizyki UMCS pod kierownictwem prof. Wiesława Gruszeckiego (na zdjęciu).

– Opisana przez nas technika pozwala określić, jak dużo ciepła wydobywa się z pewnych obszarów próbki widzianej pod mikroskopem. Do tej pory było trudno było powiedzieć, jakie występowały tam różnice temperatur – tłumaczy dr Wojciech Grudziński. – Ten pomysł urodził się przy okazji innych badań i wskazał nam, że być może udałoby się zaproponować taką metodę. W czasie wakacyjnym, kiedy mieliśmy mniej bieżących zleceń i nasza aparatura była mniej obciążona, mogliśmy sprawdzić tę technikę. Artykuł udało się opublikować bardzo szybko, w czasopiśmie od razu dojrzeli potencjał naszych badań.

W „Journal of High Energy Physics” ukazała się natomiast praca prof. Marka Rogatki i prof. Karola Wysokińskiego poświęcona poszukiwaniom ciemnej materii we wszechświecie.

– Bo to, co widzimy przez teleskopy, to nie wszystko. Jest jeszcze dużo materii, której nie widać. Ostatnio pojawiły się nowe metody obliczeniowe, które pozwalają dowiedzieć się więcej o jej właściwościach – tłumaczy prof. Wysokiński. – Mamy nadzieję, że w przyszłości nasze badania posłużą w eksperymentach, dzięki którym uzyskamy nowe informacje na temat ciemnej materii.

Pozostałe docenione przez magazyn Nature artykuły dotyczyły fizyki słońca i badań ciała stałego.