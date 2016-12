Nieco ulżą rodzicom osób niepełnosprawnych

Teraz taki abonament przysługuje rodzicom tylko do ukończenia przez osobę niepełnosprawną 18 lat. Na ten próg skarżyli się rodzice osób pełnoletnich, ale wymagających stałej opieki. Prezydent proponuje zniesienie progu, ale z zastrzeżeniem, że prawo użycia abonamentu „N” przez rodziców jest ograniczone do sytuacji związanych „z przewozem osoby niepełnosprawnej”, co ma zapobiec nadużyciom.