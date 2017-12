Dziś na ulicach Lublina pojawi się nietypowy autobus MPK, który będzie kursował na trasie linii 42. Jest to jeden z elementów akcji społecznej „Światłoczuli” na rzecz dzieci niewidomych i słabowidzących, organizowanej przez SKENDE Shopping i IKEA.

Mieszkańcy Lublina, którzy zdecydują się na przejazd tym autobusem będą zaskoczeni. Wnętrze pojazdu zostanie bowiem całkowicie wyciemnione. To pozwoli pasażerom przekonać się, jak trudno jest osobom niewidomym żyć w ciemności. Ten element akcji ma ogromny aspekt edukacyjny.

Przejazd nietypowym autobusem ma pokazać mieszkańcom Lublina, jak osoby niewidome i słabowidzące poruszają się na co dzień. Aby mogli lepiej zrozumieć, że prozaiczne sytuacje z perspektywy osób widzących, dla niewidomych – często stanowią nie lada wyzwanie.

Autobus „Linii Światłoczułej” będzie kursować dziś pomiędzy godz. 10.00 a 14.00. W sumie będą to 4 kursy – dwa w kierunku IKEA i SKENDE Shopping oraz dwa w kierunku osiedla Poręba.

Na wyświetlaczu pojazdu zostanie umieszczona informacja z numerem linii i przystankiem końcowym oraz napisem „Linia Światłoczuła”. Kasowanie biletów będzie się odbywało jak we wszystkich innych liniach. Na przystankach umieszczono dodatkowe rozkłady jazdy, informujące o tym, że jest to linia specjalna. W środku autobusu znajdą się przewodnicy, którzy pomogą pasażerom odnaleźć się w nietypowym dla widzących ludzi świecie. Będą to rodzice i ich dzieci ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Bliżej Świata”.

Akcja „Światłoczuli” ma na celu bezpośrednią pomoc materialną dla ośrodków zajmujących się edukacją oraz opieką nad dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi.

W ramach akcji do końca roku w atrium SKENDE Shopping obok sklepu IKEA działa Świąteczna Strefa Światła, gdzie odwiedzający mogą podpisać się pod życzeniami dla dzieci niewidomych za pomocą specjalnej maszyny brajlowskiej. Z podpisów zostaną utworzone wyjątkowe księgi życzeń, które trafią do Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Bliżej Świata” oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej. Organizatorzy akcji przekażą również tym instytucjom pomoce dydaktyczne.