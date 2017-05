Nowe miejsce do wypoczynku blisko centrum Lublina

Na nowo zagospodarowany ma być zielony teren między ul. Kalinowszczyzna a ul. Towarową. To spory plac ciągnący się od al. Andersa przez ponad 300 metrów aż do skrzyżowania z Towarową naprzeciw kościoła św. Agnieszki. Jego powierzchnia jest zbliżona do powierzchni śródmiejskiego pl. Kaczyńskiego.

Zaprojektowanie Słomianego Rynku miasto zaproponowało organizacjom pozarządowym i ogłosiło dla nich konkurs. Jego zwycięzca może dostać do 71 tys. zł na opracowanie szczegółowej koncepcji zmian.

– Jesteśmy jednym z pierwszych miast, które w ten sposób podchodzi do projektowania przestrzeni publicznej – mówi Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miasta. – To dokładna odwrotność przetargu. W przetargu z góry mówimy co chcemy otrzymać i czekamy na oferty cenowe. A tu mówimy, ile mamy do wydania na dokumentację i czekamy na propozycje konkretnych rozwiązań.

Na propozycje miasto będzie czekać do 26 maja. Później specjalna komisja ma ocenić złożone oferty i wskazać te, które jej zdaniem są najciekawsze. Ostatnie słowo będzie mieć prezydent Lublina. To on wskaże zwycięzcę.

Wybrana organizacja dostanie pół roku na sporządzenie ostatecznej koncepcji uwzględniającej zieleń, nawierzchnie, małą architekturę oraz plac zabaw. Tu miasto ma jedno zastrzeżenie: plac zabaw trzeba zaprojektować indywidualnie, urządzenia mają być niepowtarzalne, a nie zaczerpnięte z katalogów.

Miasto wymaga też, by projekt uwzględniał przeszłość tego miejsca i zachodzące na nim zmiany.

Oczekuje też, że autor koncepcji najpierw ustali komu może służyć ten teren i zaproponuje atrakcje dla konkretnych grup użytkowników, zbierając od nich uwagi przez internet oraz podczas otwartych spotkań i dyskusji. Musi też udostępniać wizualizacje, by uczestnicy konsultacji nie byli skazani na niezrozumiałe dla laików rysunki techniczne.

Koncepcja zawierająca też pewne elementy projektu budowlanego ma być gotowa do końca roku. Jak szybko doczeka się realizacji? Tego Ratusz na razie nie precyzuje.