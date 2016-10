Nowoczesna mówiła o programie. Na czas po zwycięstwie w wyborach

– Dotychczas nikt nie przedstawił tak dużego i kompleksowego projektu zmian. To, że PiS wygrało wybory, jest niezaprzeczalnym faktem. Ale Polacy nie udzielili tej partii zgody na zmianę ustroju państwa – mówił poseł Gryglas, wymieniając paraliż Trybunału Konstytucyjnego, ale też zmiany w mediach publicznych, służbie cywilnej i spółkach Skarbu Państwa. – To celowe działania – dodał parlamentarzysta.

– Nasz program opiera się na wartościach. Jest w nim też to, co chcemy zrobić w pierwszych 12 miesiącach po objęciu władzy – zapowiada Kornelia Wróblewska.

Podobne konwencje Nowoczesnej mają być organizowane co kilka tygodni. – Chcemy poruszać na nich kolejne zagadnienia dotyczące naszego programu. Zakładamy, że potrwa to około roku. Następnie przekażemy naszej centrali zagadnienia programowe charakterystyczne dla naszego województwa – mówi Paweł Cegiełko, członek zarządu regionu Nowoczesnej.

Partia Ryszarda Petru w naszym regionie ma obecnie ok. 130 członków.