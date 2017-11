Nowy pomnik Nieznanego Żołnierza na pl. Litewskim. Stary trafi na cmentarz

Trzy firmy konkurują o zlecenie na wymianę pomnika Nieznanego Żołnierza. Wczoraj otwarto ich oferty. Najszybsza obiecuje, że z wykonaniem i ustawieniem nowego pomnika upora się w dwa tygodnie. Nie będzie to jedyna zmiana, która zajdzie na placu

Na całą operację miasto zarezerwowało nieco ponad 228 tys. złotych. Ma to wystarczyć na demontaż starego pomnika i przeniesienie go na cmentarz przy ul. Białej oraz na wykonanie i ustawienie nowej wersji będącej nawiązaniem do tej z 1925 r. Tylko nawiązującej, bo według miejskiego konserwatora zabytków nie jest już możliwe „dosłowne powtórzenie oryginału zarówno pod względem lokalizacji, jak również wyglądu”.

Nowy pomnik Nieznanego Żołnierza znajdzie się w miejscu obecnego, na tym samym fundamencie. Osiem płyt z jasnobeżowego piaskowca stworzy lekko pochyłą płaszczyznę. U góry umieszczony będzie napis ułożony z odlanych w brązie liter:

NIEZNANEMU ŻOŁNIERZOWI

1914 – 1920.

W centralnej części będzie brązowy odlew orła według wzoru z 1919 r., a poniżej główny napis o treści:

NIEZNANEMU ŻOŁNIERZOWI POLEGŁEMU ZA POLSKĘ.

Będzie też napis, który w okresie II RP został dodany do pierwotnego pomnika

PRZECHODNIU UCHYL CZOŁA KU CZCI BOHATERA POLEGŁEGO ZA POLSKĘ.

Przy okazji na pl. Litewskim zajdą też inne zmiany. Odlane z brązu plakiety zostaną zamocowane na frontowych ścianach granitowych podstaw zniczy stojących parami po bokach pomników.

Przy zniczach stojących obok pomnika Nieznanego Żołnierza zamocowane mają być wizerunki Krzyża Virtuti Militari oraz Krzyża Walecznych 1920. Znicze obok pomnika Józefa Piłsudskiego ozdobią odlewy Orła Legionowego i Odznaki I Brygady Legionów. Natomiast przy pomniku Konstytucji 3 Maja będzie umieszczony awers i rewers pamiątkowego medalu rocznicowego z herbem Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Z kolei stary pomnik Nieznanego Żołnierza zostanie umieszczony na cmentarzu komunalnym przy ul. Białej stanowiącym część nekropolii przy ul. Lipowej. Znajdzie się niedaleko wejścia od strony parkingu koło siedziby Polskiego Radia Lublin.

Do przetargu na wszystkie te prace stanęły trzy firmy, z czego jedna życzy sobie więcej pieniędzy, niż ma do wydania miasto.

Najtańszą jest firma Granity Skwara z mazowieckiego Słopska, która jest gotowa podjąć się wszystkiego za niecałe 216 tys. zł. Jednak w tym przetargu liczy się nie tylko cena, ale także tempo prac. Najtańsza firma deklaruje, że prace na pl. Litewskim wykona w ciągu 21 dni od podpisania umowy, zaś na cmentarzu w 28 dni. Szybsze tempo (14 dni na pl. Litewskim i 21 przy ul. Białej) deklaruje Centrum Kamienia Dąbrówka, którego oferta jest nieznacznie droższa i opiewa na nieco ponad 220 tys. zł.