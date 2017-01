Nowy żłobek miejski i szkoła powstaną w Lublinie

Nowy żłobek powstać ma na Czechowie przy ul. Zelwerowicza. Piętrowy gmach powinien być gotowy w ciągu 480 dni od podpisania umowy ze zwycięzcą zapowiadanego przetargu. Oznacza to, że budowa zakończy się najprawdopodobniej jesienią przyszłego roku.

Otwarcie nowej placówki pozwoli miastu zamknąć żłobek przy ul. Puławskiej, którego zadania ma przejąć częściowo ten na Czechowie. Opuszczony budynek przy ul. Puławskiej miasto zamierza... całkowicie zburzyć, a na uwolnionej w ten sposób działce zbudowany byłby nowy żłobek.

Po co takie roszady? W stary budynek przy Puławskiej miasto musiałoby zainwestować sporo pieniędzy, aby nadążyć za zmieniającymi się normami przeciwpożarowymi.

– Byłby to koszt porównywalny z kosztem budowy nowego żłobka, a wręcz wyższy – mówi Tadeusz Dziuba, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta. O ile koszty byłyby zbliżone, to efekty byłyby odmienne, bo obiekt przy ul. Puławskiej wciąż byłby starym budynkiem.

Stąd pomysł na rozbiórkę. Nie oznacza to jednak, że dojdzie do niej szybko. Z dotychczasowych deklaracji władz miasta wynika, że zaraz po żłobku przy Zelwerowicza w kolejce do wybudowania jest nie ten przy Puławskiej, ale na Ponikwodzie, gdzie żłobek dla 90 dzieci miałby się stać częścią dużego kompleksu oświatowo-kulturalnego przy ul. Majerankowej.

Na Ponikwodzie powstać ma też szkoła podstawowa dla ok. 600 uczniów, przedszkole dla 150 dzieci i pomieszczenia dla ośrodka kultury. A w dalszej przyszłości miasto chciałoby tu dobudować basen. – To będzie duży kompleks, o wiele większy niż ten planowany przy Berylowej – podkreśla Dziuba. Szacunkowy koszt tej inwestycji to ok. 50 mln złotych.

Przy Berylowej budowa ma się zacząć już w tym roku. – W marcu planujemy przetarg – zapowiada dyrektor Dziuba. Sama szkoła jest już zaprojektowana, budynek będzie mieć charakterystyczną, kolorową elewację ze szkła, która będzie się układać na kształt wzajemnie przenikających się sześcianów. Po zakończeniu budowy przy Berylowej zacząć ma się inwestycja przy ul. Majerankowej.