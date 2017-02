Od 1 marca najniższe emerytury i renty wzrosną do 1000 zł. Co jeszcze się zmieni?

Minister rodziny Elżbieta Rafalska poinformowała, że w tym roku wskaźnik waloryzacji procentowej emerytur i rent wyniesie 100,44 proc. Wskaźnik jest niski, ponieważ zależy od inflacji i wzrostu wynagrodzeń Polaków. Tymczasem w ubiegłym roku ceny spadały. Jednak w tym roku wyjątkowo kwota podwyżki emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nie może być niższa niż 10 zł brutto. Dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy to z kolei co najmniej 7,50 zł brutto. Emerytury częściowe wzrosną natomiast o co najmniej 5 zł brutto. Dodatki do świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny, wzrosną o 0,44 proc.

Minimalne w górę

Najbardziej skorzystają w tym roku osoby, które pobierają emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w wysokości gwarantowanego minimum. – Dotychczas dostawały 882,56 zł brutto. Od marca mogą liczyć na 1000 zł brutto miesięcznie – mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik prasowy lubelskiego ZUS.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy podwyżka jest niższa. Rencista, który teraz otrzymuje 676,75 zł brutto, od marca dostanie 750 zł brutto. Wysokość świadczenia przedemerytalnego wzrośnie do 1040 zł. Szczegółowe zestawienie minimalnych świadczeń przedstawiamy w tabeli.

Tysiąc tylko za długi staż

Podwyższenie emerytury i renty do tysiąca złotych dotyczy także tych osób, które dotychczas pobierały świadczenia wyższe od gwarantowanych 882,56 zł, ale niższe niż 1000 zł. – Jest jednak ważny warunek. W przypadku emerytur taka podwyżka dotyczy tylko osób, które mają odpowiedni staż pracy – dodaje Małgorzata Korba. Staż dla wszystkich mężczyzn wynosi 25 lat składkowych i nieskładkowych. Dla kobiet natomiast jest różny i wynosi od 20 do 22 lat, w zależności od roku, w którym kobieta osiągnęła powszechny wiek emerytalny (ten wiek zależy od miesiąca i roku urodzenia).

Dla emerytki, która ukończyła ten wiek do końca 2013 roku, wymagany staż wynosi 20 lat. Dla pani, która ukończyła wiek emerytalny od początku 2014 roku do końca 2015 roku, staż wynosi 21 lat. A dla kobiet, które ukończyły powszechny wiek emerytalny 1 stycznia 2016 roku lub później, staż wynosi 22 lata.

Dla przykładu, pani Katarzyna przeszła na nową emeryturę w 2012 roku. Od tamtego czasu pobiera emeryturę w wysokości 920 zł, ponieważ takie świadczenie wynika ze zgromadzonego przez nią kapitału w ZUS. Niestety wypracowała jedynie 19 lat składkowych i nieskładkowych, przez co nie ma prawa do podwyższenia emerytury do kwoty gwarantowanej. Od 1 marca 2017 roku jej emerytura nie będzie więc podwyższona do tysiąca złotych.

Pani Katarzyna skorzysta tylko na corocznej waloryzacji świadczeń. W innej sytuacji jest jej rówieśniczka, pani Alina. Też przeszła na emeryturę w 2012 roku, ale do tego czasu wypracowała wymagane 20 lat stażu składkowo-nieskładkowego. Do końca lutego jej emerytura wynosi 910 zł brutto, a od marca wzrośnie do tysiąca złotych.

Przykładowe wysokości emerytur po waloryzacji zamieszczamy w tabeli (tabela dotyczy osób, które mają staż wymagany do otrzymania emerytury w wysokości gwarantowanego minimum).

Emerytura obecnie (brutto) Emerytura po waloryzacji,

od 1 marca 2017 (brutto) 882,56 zł 1000 zł 900 zł 1000 zł 1000 zł 1010 zł 1500 zł 1510 zł 2000 zł 2010 zł 2500 zł 2511 zł 3000 zł 3013,20 zł 4000 zł 4017,60 zł 5000 zł 5022 zł

Kwoty najniższych świadczeń gwarantowanych