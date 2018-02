Od 1 marca otwierają boiska. Godziny otwarcia Orlików w Lublinie

Prezydent ustalił godziny otwarcia miejskich boisk Orlik działających przy lubelskich szkołach. Mają być czynne od 1 marca do 30 listopada.

Podczas roku szkolnego powinny być dostępne od godz. 16 do 21 w dni powszednie oraz od godz. 12 do 21 w soboty i niedziele. Poza rokiem szkolnym Orliki mają być otwarte od godz. 12 do 21.

Jeśli dyrektorom szkół pozwolą na to „możliwości techniczne i kadrowe”, mogą otwierać boiska również od godz. 9 do 12 w weekendy oraz poza rokiem szkolnym, chociaż w tym czasie nie będą musieli pracować tu animatorzy sportowi.

Prezydent określił w swoim zarządzeniu również dni, w których Orliki będą nieczynne. To Wielkanoc, lany poniedziałek, 1 i 3 Maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, a także 1 i 11 listopada.