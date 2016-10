Ogromne zainteresowanie pracą w IKEA w Lublinie. Nawet 65 osób na jedno miejsce

Ponad 65 osób na jedno miejsce – to efekt zakończonej właśnie rekrutacji na stanowiska menadżerskie w powstającym w Lublinie sklepie Ikea. Wkrótce rozpoczną się rozmowy kwalifikacyjne.

Pierwsze zakupy w markecie szwedzkiego giganta zrobimy jesienią przyszłego roku. W tej chwili na 25-hektarowej działce przy al. Spółdzielczości Pracy trwają roboty ziemne. 25 października wmurowany zostanie kamień węgielny i gliwicka spółka P.A. Nova rozpocznie wznoszenie konstrukcji.

Wartość prac to nieco ponad 65 mln zł netto. Za te pieniądze ma powstać kompleks liczący 57 tys. mkw. powierzchni handlowej. Oprócz Ikei, która zajmie 35 tys. mkw. wprowadzi się tam blisko 67 sklepów i punktów usługowym, w tym m.in. supermarket sieci Intermarche, Świat Książki, Euro RTV AGD, sklep sportowy Martes Sport oraz Rossmann. Będzie też apteka i kantor.

Ikea rozpoczęła już poszukiwanie pracowników do nowego sklepu. Chce zatrudnić ok. 250 osób w tym 23 na stanowiskach menedżerskich. To właśnie na te stanowiska zaczęto szukać w pierwszej kolejności. Odzew był ogromny.

Swoje aplikacje złożyło ponad 1500 osób. Sześcioro z nich już zostało zatrudnionych.

Kolejne oferty pracy będą publikowane w najbliższych miesiącach na stronie www.ikea.com. Pracownicy bez doświadczenia będą mogli liczyć na minimalne wynagrodzenie w wysokości 15 zł brutto za godzinę.

Budowę centrum handlowego można na żywo podglądać na stronie http://www.kameraikealublin.pl/