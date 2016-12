Orszak św. Mikołaja przeszedł ulicami Lublina. Już po raz trzeci. "Fajny ten Mikołaj!"

– Św. Mikołaj to taka osoba, która żyła dawno, dawno temu. To był biskup. Był bardzo bogaty, ale z tego majątku nie korzystał – mówiła z przekonaniem 7,5-letnia Maja, która na orszak przyszła razem z mamą. – Wieczorem św. Mikołaj dawał prezenty pannom.

– Św. Mikołaj jest fajny. Karetę też ma super – dodała 5-letnia Ania.

Orszak św. Mikołaja już po raz trzeci przeszedł ulicami Lublina. Rozpoczął się na pl. Katedralnym. – Święty Mikołaj do dzieci na świecie przyjedzie za kilka dni, a do Lublina przyjechał już dzisiaj, bo my szczególnie kochamy świętego Mikołaja – mówił do uczestników orszaku arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski. – Kochamy go dlatego, że jest dobry, pomaga, że zawsze jest zatroskany o tych, którzy potrzebują pomocy. Sami chcielibyśmy być znani, kochani i lubiani, więc naśladujmy świętego Mikołaja.

Dalsza część festynu miał miejsce na Czwartku, przy kościele, którego patronem jest właśnie św. Mikołaj. Były nie tylko wspólne zdjęcia ze świętymi Mikołajami. Niektóre dzieci, żeby „uwierzyć” musiały „świętego” dotknąć a nawet pociągnąć za brodę.

Nie lada atrakcją było również ważenie św. Mikołaja. Na jednej szali zasiadł „święty” a na drugiej – stanęły beczki z monetami. I chociaż monet trzeba było dosypać to szalę udało się przeważyć. – Śmiesznie to wyglądało jak św. Mikołaj unosił się w powietrzu – opisywała 7-letnia Weronika.

Organizatorzy przygotowali też wiele innych atrakcji. Podczas kiermaszu charytatywnego można było kupić m.in. świąteczne ozdoby. Na zmarzniętych czekała zaś grochówka i gorąca herbata. Były też występy artystyczne i oczywiście prezenty. Także te duchowe.

Orszak św. Mikołaja to jeden z elementów trwających do wtorku uroczystości ku czci św. Mikołaja w Lublinie.

Jeszcze dzisiaj o godz. 18 w kościele na Wzgórzu Czwartek rozpocznie się msza w intencji dobrego wychowania dzieci i młodzieży. Godzinę później zaplanowano nabożeństwo Bractwa Różańcowego, modlitwa w intencji dobrego wychowania.

Program na kolejne dni

4 grudnia 2016 (niedziela)

12.30 – Koncert Chóru Filharmonii Lubelskiej „Lutnia Lubelska – Papież Słowianin Zwiastun Nadziei”

Organizator: Fundacja „Willa Polonia”

5 grudnia 2016 (poniedziałek)

17.30 – Modlitwa Różańcowa w intencji dzieci i młodzieży

18 – Msza Święta

18 – Sala Filharmonii Lubelskiej: Koncert – „Tango Argentyńskie” w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Lubelskiej i Chóru Akademickiego UMCS im. Jadwigi Czerwińskiej pod dyrekcją Prof. Urszuli Bobryk z okazji uroczystości ku czci św. Mikołaja.

Przed koncertem uroczyste ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego i Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, organizowanego przez MDK nr 2 i Gimnazjum nr 19.

Foyer Filharmonii – Wystawa Pokonkursowa „Św. Mikołaj w oczach dzieci i młodzieży” i Wystawa Fotograficzna MDK nr 2 „Kościół Świętego Mikołaja na Czwartku – wczoraj i dziś”.

6 grudnia 2016 (wtorek)

18 – Uroczysta Msza Święta z okazji uroczystości odpustowych ku czci św. Mikołaja – J.E. ks. bp Artur Miziński