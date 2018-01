Tysiące osób wzięło udział w sobotę w Orszaku Trzech Króli w Lublinie. Barwny korowód przeszedł z Placu Zamkowego przez ul. Świętoduską i Królewską do archikatedry, gdzie odbyła się msza. - Chcemy przypomnieć, że Bóg przyszedł na świat, aby odkupić każdego człowieka, niezależnie od koloru skóry, wieku, poglądów czy światopoglądu. Święto Objawienia Pańskiego ma przypominać wszystkim, że Bóg na nich czeka, że chce ich zbawić, że nawet jeśli koleiny życia zaprowadziły ich daleko od niego, zawsze jest czas, aby go odnaleźć, wejść na drogę do niego - tłumaczą hasło tegorocznego pochodu ("Bóg jest dla wszystkich") jego organizatorzy - Fundacja Orszak Trzech Króli.