Ostrzeżenie pogodowe. W nocy będzie ślisko

Temperatura w nocy ma wynosić od -3 st. do -1 st. C, a przy gruncie nawet do -4 st. C. To może powodować śliską nawierzchnię chodników i dróg.

Ostrzeżenie wydane wieczorem przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego obowiązuje w południowej cześci województwa lubelskiego.

