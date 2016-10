Paliwo najdroższe od kilku miesięcy. Czy to już koniec podwyżek cen?

Czy to już koniec październikowych podwyżek cen paliw – takie pytanie zadają sobie kierowcy na stacjach paliwowych? Niestety paliwa są najdroższe od kilku miesięcy, a w przypadku oleju napędowego nawet od roku

Kierowcy mogą nieco odetchnąć i spokojniej obserwować ceny na stacjach paliwowych. Podwyżki wyhamowały.

– W najbliższym czasie należy spodziewać się tylko drobnych korekt, czyli wzrostu cen nie więcej niż dwa, trzy grosze na litrze – uważa Urszula Cieślak z łódzkiego biura BM Reflex, monitorującego rynek paliw. – Ceny paliw w październiku rosły szybko. Od początku „podskoczyły” nawet o 10, 15 groszy na litrze. Miało to bezpośredni związek z wielką polityką, czyli nieformalnymi uzgodnieniami poziomu wydobycia ropy naftowej przez państwa OPEC i Rosję. Decyzję w tej sprawie poznamy pod koniec listopada. Do tego czasu ceny tego surowca mogą lekko się wahać, co może mieć przełożenie na koszt zakupu gotowych paliw – dodaje Urszula Cieślak.

Obecny poziom cen benzyny na stacjach jest taki sam jak na przełomie maja i czerwca tego roku. W przypadku oleju napędowego kierowcy płacą najwięcej od listopada ubiegłego roku. Z kolei za benzynę 95 płacimy dzisiaj więcej niż przed rokiem o 9 gr/l, diesel jest droższy o 5 gr/l, a LPG o 7 gr/l

W ujęciu regionalnym kierowcy najmniej płacą za paliwo w Lublinie. Najtańsza benzyna jest jak zwykle na stacjach przy dużych marketach. W Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu jest drożej niż w Lublinie nawet o ponad 30 groszy na litrze.