Partia Razem chce odwołać wojewodę. Za słowa podczas marszu ONR

Apel w sprawie odwołania wojewody lubelskiego złożyli do premier Beaty Szydło działacze partii Razem. Chodzi o udział Przemysława Czarnka w organizowanym przez Obóz Narodowo-Radykalny Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych i słowa, jakie wypowiedział podczas uroczystości

Uczestnicy niedzielnego marszu przeszli spod Centrum Spotkania Kultur na plac Zamkowy. Tam złożono kwiaty pod Pomnikiem Zaporczyków i odczytano apel poległych. Następnie z mównicy z banerem ONR głos zabrał wojewoda. Zebranej publiczności powiedział, że „żołnierze wyklęci” walczyli o niepodległość dzisiejszej Rzeczpospolitej.

– My to wiemy. I tej wiedzy nie odbiorą nam i nie zafałszują malutkie garstki mocno krzykliwe w niektórych mediach. Malutkie garstki potomków ubeków, Sowietów, komunistów powojennych, byłych esbeków i tajnych kapusiów. Malutkie garstki, które stanowią trzon tych, którzy dzisiaj mówią, że walczą o demokrację. Walczyć o demokrację w sytuacji, kiedy ona jest, to rzeczywiście jest wielki honor – mówił Czarnek.

Zdaniem lubelskich działaczy partii Razem, wojewoda jako osoba publiczna zaprezentował swoje prywatne poglądy polityczne. - Rolą urzędnika państwowego jest, żeby w czasie obchodów świąt państwowych jednoczyć wszystkich obywateli. Pan wojewoda całkowicie zaprzeczył takiej postawie i z wielką ochotą wszedł w rolę agitatora politycznego na wiecu skrajnej prawicy. Uważamy, że dyskwalifikuje go to, jako osobę pełniącą tę funkcję - mówi Mateusz Roczon, działacz lubelskich struktur partii Razem. Członkowie lewicowego ugrupowania zwrócili się do premier Beaty Szydło z apelem o odwołanie Przemysława Czarnka ze stanowiska.