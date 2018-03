Lublin: 6 osób zginęło, 270 zostało rannych. W tych miejscach jest szczególnie niebezpiecznie

6 osób zginęło, 270 zostało rannych, a katastrofa pozostała niezauważona, bo to „tylko” policyjne podsumowanie zeszłego roku na drogach Lublina. Można z niego wyczytać chociażby to, że piesi najbardziej zagrożeni są tam, gdzie powinni być najbardziej bezpieczni

Najwięcej wypadków było w zeszłym roku na al. Solidarności, ul. Jana Pawła II, Kunickiego oraz Drodze Męczenników Majdanka. To zupełnie inny zestaw ulic niż ten z poprzedniego raportu, gdy za najbardziej „wypadkowe” ulice uchodziły: al. Witosa, Diamentowa i Nadbystrzycka.

Co z tego wynika? Jeszcze niewiele, bo do wypadków śmiertelnych niekoniecznie dochodzi tam, gdzie według statystyk jest niebezpiecznie. Przykładem jest ul. Mełgiewska, która nie jest nawet w pierwszej dziesiątce, mimo to była miejscem dwóch śmiertelnych wypadków. Zginął tam kierowca nierozważnie wyjeżdżający z bocznej drogi oraz pieszy na pasach.

To właśnie zagrożenie na oznakowanych przejściach okazuje się jednym z poważniejszych problemów. Najbardziej na ul. Jana Pawła II, gdzie piesi muszą często uciekać spod kół. – Do zdarzeń z ich udziałem dochodzi w miejscach, gdzie powinni być szczególnie chronieni, to jest na oznakowanych przejściach – pisze komendant w swym raporcie.

Na ul. Jana Pawła II piesi skarżą się nie tylko na niesławne przejście niedaleko przystanków przy Perłowej, ale również na pasy przy skrzyżowaniu z Tymiankową. Okoliczni mieszkańcy dawno prosili o światła, przesłali nawet do radnych obywatelski projekt uchwały w sprawie sygnalizacji, a Rada Miasta ten projekt poparła, tylko nic z tego nie wynikło. Co ciekawe, wcale nie jest łatwo przechodzić obok ronda Kowcza, bo samochody skręcające w prawo z ul. Armii Krajowej słabo widać zza barierek.

Jako groźne dla pieszych skrzyżowania policja wskazuje zbieg ul. Orkana i Szaserów, Drogi Męczenników Majdanka z ul. Lotniczą oraz rejon Krańcowej i Elektrycznej, gdzie w tym roku ma się pojawić wyproszone przez mieszkańców sygnalizacja.

Natomiast skrzyżowania niebezpieczne dla kierowców to ronda u zbiegu al. Solidarności z al. Kompozytorów Polskich, al. Solidarności z Dolną 3 Maja, Orkana z Szaserów oraz Diamentowej z Wrotkowską.

Ulice, na których najczęściej dochodzi do kolizji to al. Kraśnicka (184 takie zdarzenia), al. Witosa (175 kolizji), al. Tysiąclecia (150), al. Solidarności (144) oraz ul. Jana Pawła II (141). W tym zestawieniu pierwsza piątka się nie zmienia.