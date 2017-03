PiS chce przewietrzyć samorządy. Żuk będzie kandydatem na marszałka, a Hetman na prezydenta?

Niemal przesądzone jest ograniczenie do dwóch kadencji rządów wójtów, burmistrzów i prezydentów. W najbliższych wyborach o reelekcję nie będzie mogło ubiegać się prawie dwie trzecie włodarzy największych miast z naszego regionu.

O forsowanym przez PiS pomyśle wprowadzenia tzw. dwukadencyjności zaczęto mówić na początku roku. Największe kontrowersje budził fakt, że w tym przypadku prawo miałoby zadziałać wstecz, czyli o reelekcję nie mogliby ubiegać się ci, którzy są obecnie w trakcie pełnienia swojej drugiej kadencji. Wiele wskazuje na to, że taki scenariusz się ziści.

Potwierdza to poseł Sylwester Tułajew, który kieruje przygotowaniami lubelskiego PiS do wyborów samorządowych. – Jesteśmy zdeterminowani, żeby wprowadzić ograniczenie liczby kadencji, które miałoby obowiązywać od teraz i to wydaje się przesądzone. Najprawdopodobniej zadecyduje o tym Trybunał Konstytucyjny, który będzie musiał rozstrzygnąć, czy takie rozwiązanie jest możliwe – mówi Tułajew, ale nie podaje terminu, w którym projekt będzie gotowy. – W mojej ocenie powinien on pojawić się jak najszybciej, aby można było odpowiednio przygotować się do wyborów.