PiS szykuje się do wyborów samorządowych w Lublinie i regionie. Ruszyła giełda nazwisk

– Do końca roku chcemy mieć kandydatów na marszałków województw, prezydentów i burmistrzów miast, wójtów – zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. W Lubelskiem przymiarki do stanowisk już trwają

O planach związanych z przyszłorocznymi wyborami samorządowymi Kaczyński mówił w wywiadzie wyemitowanym wczoraj na antenie bydgoskiego Radia PiK.

– Tak, jak mieliśmy kandydata na premiera, tak chcielibyśmy mieć kandydatów na marszałków we wszystkich województwach – powiedział prezes PiS. – Oczywiście także kandydatów na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów. Chcemy pójść szerokim frontem. Czy to się uda w stu procentach? Nie wiem, ale trzeba do tych stu procent dążyć – dodał.

Poseł na marszałka?

W najbliższym czasie w regionach zostaną powołane specjalne zespoły, których zadaniem będzie opracowanie programów mających poprowadzić PiS do zwycięstwa w wyborach samorządowych.