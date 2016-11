Planujesz ślub? Podpowiedzi znajdziesz na targach w Lublinie

Suknie ślubne, garnitury, sale weselne, catering, samochody do wynajęcia, zespoły muzyczne, salony kosmetyczne i fryzjerskie, jubilerzy, biura podróży, specjaliści od zdjęć i filmów, cukiernicy i organizatorzy wydarzeń. To wszystko jeszcze dzisiaj w hali Targów Lublin, gdzie odbywają się Targi Ona i On Ślub Studniówka Karnawał. Dzisiaj targi można zwiedzać od godz. 10 do 17.