Po świętach marnuje się dużo żywności. Dlaczego jadłodajnie nie mogą jej przyjąć?

Rocznie każdy Polak marnuje średnio 52 kg żywności. Dlatego coraz popularniejsze stają się inicjatywy polegające na dzieleniu się żywnością z potrzebującymi.

Pomysłodawcy akcji „Podziel się Posiłkiem z Bezdomnymi” zachęcają, by nie wyrzucać jedzenia, które zostanie nam po świętach. – Odbierzemy i zawieziemy je do jadłodajni dla ubogich i bezdomnych osób – zapewniają.

– Nasza akcja działa tylko w dniach 26-28 grudnia więc na razie zgłoszeń jest jeszcze niewiele – informuje Maria Skołożyńska, pomysłodawczyni akcji.

Na stronie internetowej podano adresy jadłodajni w poszczególnych województwach gdzie – jak czytamy – można zawieźć jedzenie. Problem w tym, że np. wskazane Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie gotowych dań przyjąć nie może.

– Nie możemy z takiej pomocy skorzystać, ponieważ jako organizacja podlegamy pod przepisy dotyczące zbiorowego żywienia. Nie pozwalają nam one na przyjęcie pożywienia przetworzonego w warunkach domowych – tłumaczy Magdalena Wróbel z Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie, które prowadzi m.in. kuchnię przy ul. Zielonej i Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul. Dolnej Panny Marii. – Przyjmujemy tylko i wyłącznie produkty żywnościowe zapakowane, z długim terminem przydatności. Takie, które sami możemy później przetworzyć na kuchni – dodaje.

– Temat dotyczący przekazywania przetworzonej żywności innym jest złożony i nie do końca sprecyzowany w przepisach, na których my jako Państwowa Inspekcja Sanitarna bazujemy – przyznaje Anna Strzyż, zastępca lubelskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w Lublinie. – Kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem, szacując ryzyko, które mogłoby mieć wpływ na zdrowie osoby spożywającej daną żywność.

Co to oznacza? Potrzebującym możemy przekazywać tylko produkty trwałe i zapakowane z określonym terminem ważności do spożycia.

– To taka żywność, którą można przechowywać w temperaturze pokojowej. Makaron, kasze czy konserwy – tłumaczy Anna Strzyż.

W przypadku potraw i dań sprawa wygląda zupełnie inaczej. – Nic nie wiemy o pochodzeniu użytych produktów, czy np. mięso było świeże, jakie składniki zostały użyte i czy nie zawierały alergenów, w jakich warunkach żywność została wyprodukowana – wylicza inspektor. – Nie wiemy również czy osoba przygotowująca posiłek była zdrowa.

A jak jest w przypadku tzw. jadłodzielni, które zyskują coraz większą popularność w największych polskich miastach? To miejsca np. na bazarach czy uczelniach, z lodówką i półkami, gdzie ludzie przynoszą żywność, którą chcą się podzielić z innymi. – My tego typu inicjatyw jako inspekcja sanitarna nie nadzorujemy – zastrzega zastępca LPWIS w Lublinie.

Jak wobec tego można podzielić się świątecznym jedzeniem np. z bezdomną osobą?

– Zaprosić do domu aby wspólnie spożyć posiłek – odpowiada Anna Strzyż.

