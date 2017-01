Pod czyim nadzorem dialog społeczny? Henryka Bochniarz w Lublinie

Nawiązała w ten sposób do pomysłu, by zarząd nad radami powierzyć wojewodom. – Te rzecz będziemy musieli rozstrzygnąć, bo pojawia się wiele opinii. Choć nie ukrywam, że wielu marszałków nie wykazywało większego zainteresowania tym, jak rady funkcjonują. Dopiero, gdy z rządu wyszła ta propozycja, część z nich zaczęła zdawać sobie sprawę, że są to istotne dla nich instytucje. Ale dzięki temu stali się bardziej aktywni – mówiła Bochniarz.

Głównym tematem wczorajszego posiedzenia WRDS była emigracja zarobkowa.