W poniedziałek deszczowo niemal w całym kraju. Termometry pokażą od 21 st. nawet do 28 st. We wtorek słaby deszcz pokropi tylko na Pojezierzach. Od 17 st. do 24 st. W środę wszędzie poza południowym zachodem mogą przydać się parasole. W czwartek zrobi się znowu gorąco - na zachodzie opady deszczu i burze.