Pogoda na niedzielę. Nadal mróz, ale idzie ocieplenie

W nocy z soboty na niedzielę nadal było bardzo zimno. IMGW podaje, że w woj. lubelskim było od -15,5 st. C w Puławach, -15,3 st. C w Wysokiem (powiat lubelski), -15,1 st. C w Tomaszowie Lubelskim, -15 st. C w Jarczewie (powiat łukowski) do -12,2 st. C w Terespolu.

W niedzielę prognozowana temperatura maksymalna w dzień ma wynosić od -6 do -4 st. C. Ale to już najprawdopodobniej ostatni taki zimny dzień. W nocy z niedzieli na poniedziałek ma być jeszcze do -10 st. C. A już w poniedziałek meteorolodzy przewidują ocieplenie. Temperatura w dzień ma wynosić około -1 st. C.

W następne dni temperatury mają być dodatnie. Przyjemnie jednak nie będzie, bo można się spodziewać opadów marznącego deszczu i deszczu ze śniegiem.