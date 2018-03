Pogoda na poniedziałek i następne dni. Prawdziwa wiosna dopiero po świętach?

We wtorek temperatura maksymalna od 6 do 8 st. C. Kolejna noc będzie zimniejsza. W nocy z wtorku na środę temperatura minimalna może wynosić od -3 do -1 st. C.

Świąteczny weekend będzie raczej ciepły. W piątek temperatura około 10 st. C., w sobotę około 9 st. C. Ale w sobotę może także padać deszcz. W Niedzielę Wielkanocną do 9 st. C, pochmurnie i deszczowo. W Poniedziałek Wielkanocny do 8 st. C. Tego dnia ma się za to zrobić bardziej słonecznie.

Prawdziwa wiosna przyjdzie jednak najprawdopodobniej dopiero po świętach. W środę poświąteczną synoptycy prognozują temperaturę maksymalną do 17 st. C.