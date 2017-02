Pokaz etiud dyplomowych studentów Animacji kultury (zdjęcia)

Na wieczór w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” zaplanowano pokazy etiud filmowych (14 osób) i wernisaż wystawy fotografii „NON VERUM” o której organizatorzy informowali, że jest to osobisty przewodnik studentów III roku Animacji Kultury UMCS po nierealności.

Autorzy za przewodnika wzięli sobie Emila Ciorana i jego myśl ,,Wiem, że wszystko jest nierzeczywiste, ale nie wiem, jak tego dowieść''.

Dyplomanci

Etiudy taneczne: Tetiana Nazarowa – Taniec współczesny, Ira Herasymovich – Performance&Funk, Dominika Gieroba – Mazur szlachecki, Barbara Gruda – Modern jazz, Magda Mizura – Hip hop, Bartłomiej Kępka – Walc angielski, Patrycja Saramak – Modern dance, Paulina Pydyś – Taniec nowoczesny, Łukasz Bieńczak – Krakowiak

Etiudy teatralne: Monika Kasprzak – YING YANG, Karolina Makolus – Lament paranoika, Agata Pasztaleniec – Takie życie, Arkadiusz Janczarek – FAR FAR AGO, Kinga Kirylak – To nie ja, Rafał Derlicki – Jeden dzień, Monika Rulka – (nie)konkrety kobiety, Aneta Broda – Ja, Urszula Kostrzewa – Postrzelona.

Autorzy filmów: Kinga Chudoba, Iwona Gadzała, Michał Kurczak, Aleksandra Maruszak, Ireneusz Mędziak, Aleksandra Okoń, Monika Pęcak, Aleksandra Piątek, Aneta Pidek, Paulina Sikora, Aleksandra Skorżyńska, Kornelia Urban, Agata Wiatr, Agata Wo-łodźko.

Autorzy zdjęć „Non Verum”: Kinga Chudoba, Iwona Gadzała, Michał Kurczak, Aleksandra Maruszak, Ireneusz Mędziak, Aleksandra Okoń, Aleksandra Piątek, Monika Pęcak, Aneta Pidek, Paulina Sikora, Aleksandra Skorżyńska, Kornelia Urban, Agata Wiatr, Aleksandra Wołodźko.