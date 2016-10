Do zdarzenia doszło 23 sierpnia około godz. 15 w rejonie węzła Sławin (okolice miejscowości Smugi). Bus jechał od Warszawy w kierunku Chełma.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący busem marki citroen zjechał ze swojego pasa i uderzył w naczepę stojącego na pasie awaryjnym ciężarowego mana - informuje nadkom. Renata Laszczka-Rusek z lubelskiej policji.

W wypadku zginęło pięć osób podróżujących busem: trzy kobiety w wieku 26, 26 i 29 lat oraz dwóch mężczyzn w wieku 32 i 27 lat. Ofiary to obywatele Ukrainy.

Kierujący busem 49-latek trafił do szpitala. Igor G. usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym za co grozi do 8 lat więzienia.

Mężczyzna nie przyznał się do winy. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Sprawa nadal jest wyjaśniana. Śledczy proszą o kontakt kierowców, którzy byli świadkami wypadku. - Informacje można przekazywać dzwoniąc pod numer tel.: (81) 535-53-34 lub 997 - dodaje nadkom. Laszczka-Rusek.