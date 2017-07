Politechnika Lubelska wyładnieje, przebudują teren przed uczelnią

Projekt dotyczący planowanych zmian na terenie kampusu przy ul. Nadbystrzyckiej uczelnia przedstawiła w lutym. W ubiegłym tygodniu ogłoszono przetarg na wykonanie pierwszego etapu prac.

- Zamierzamy przeorganizować i polepszyć przede wszystkim komunikację dla pieszych, która ma być bardziej czytelna. Powstanie lepsze wejście na teren kampusu. Parking zostanie oświetlony. Duża część prac będzie dotyczyć zieleni. Pojawią się nowe nasadzenia, będzie to zarówno roślinność niska, jak i wysoka, przeprowadzimy rekultywację trawników – wylicza Eliza Naklicka, kierownik Działu Inwestycji i Remontów Politechniki Lubelskiej. – Zakładamy, że prace rozpoczną się w październiku i zakończą do 30 kwietnia przyszłego roku.

Cała koncepcja zakłada m.in. powstanie „studenckiego deptaka” wzdłuż Wydziału Budownictwa i Architektury i uczelnianej stołówki oraz reorganizację parkingu przed stołówką. Część miejsc postojowych przed budynkiem ma zostać przeznaczona na rekreację.

Te prace zostaną jednak wykonane najwcześniej w przyszłym roku. Rewitalizacja kampusu ma zostać sfinansowana z pieniędzy pochodzących ze sprzedaży kamienicy przy ul. Okopowej 8. Politechnika przez wiele lat wynajmowała ją od miasta, by w 2010 roku odkupić ją na preferencyjnych warunkach z 99-procentową bonifikatą. Za wycenianą wówczas na 1,8 mln zł nieruchomość zapłaciła 1,8 tys. zł, zastrzegając, że będzie wykorzystywać ją do celów dydaktyczno-naukowych i nie sprzeda jej przed upływem 10 lat.

Kilka lat temu uczelnia stwierdziła jednak, że budynku już nie potrzebuje i zwróciła się do magistratu o pozwolenie na pozbycie się go bez zwrotu bonifikaty. W lutym ubiegłego roku radni wyrazili na to zgodę, ale pod jednym warunkiem. Co najmniej 1,8 mln zł z zarobionej kwoty ma zostać przeznaczona na rewitalizację uczelnianego terenu przy ul. Nadbystrzyckiej.

Przed rokiem przetarg na kupno budynku wygrała ukraińska spółka Inglia, która złożyła jedyną ofertę w wysokości 2 mln 928 tys. zł. Transakcja na razie stoi jednak w miejscu, bo inwestor ma problem z uzyskaniem kredytu.

- Pieniądze na tegoroczne prace pochodzą z własnych środków uczelni – zaznacza Eliza Naklicka. Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Piotr Kacejko już w lutym zapowiadał, że rewitalizacja kampusu zostanie wykonana niezależnie od powodzenia transakcji związane ze sprzedażą kamienicy w centrum Lublina.