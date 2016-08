PolskiBus łączy siły z BP Tour. Są już plany na kolejne połączenia z Lublina. Znamy kierunki

W ramach kooperacji obsługiwane będą trzy trasy ze stolicy województwa. Linią B1 dojedziemy przez Puławy, Radom i Kielce do Krakowa. Trasa linii B2 będzie przebiegać przez Rzeszów, Tarnów i Nowy Sącz do Zakopanego.

Linia B3 ma jeździć przez Puławy, Warszawę, Elbląg, Gdańsk, Sopot i Gdynię do Władysławowa. Połączenia będą obsługiwane nowoczesnymi autokarami firmy BP Tour od 1 września. Bilety w cenach zaczynających się od 1 zł można już kupować w systemie rezerwacyjnym PolskiegoBusa.

Obie firmy do tej pory konkurowały ze sobą. Lubelski przewoźnik skarżył się, że rywal zaniża ceny, czym chce wyniszczyć konkurencję. Wraz z innymi lokalnymi firmami przewozowymi oprotestowywał uruchomione wówczas przez PolskiBus połączenie do Krakowa.

– Sytuacja na rynku była taka, że ze sobą rywalizowaliśmy. Teraz możemy współpracować. Pod wspólnym szyldem będziemy wykonywać trzy rejsy dziennie do Krakowa i po jednym do Zakopanego i Władysławowa. Pozostałe nasze kursy na tych trasach będziemy wykonywać głownie busami, ale chcemy to zmieniać, bo przyszłość jest w komfortowych autobusach – mówi Piotr Brewczak, prezes BP Tour.

Jeszcze tej jesieni obie firmy zapowiadają rozszerzenie współpracy. Najprawdopodobniej będą obsługiwać wspólnie połączenia do Wrocławia, Poznania i Łodzi.