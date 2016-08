Poniedziałek gorący, ale z burzami i gradem

Prognozuje się wystąpienie w woj. lubelskim burz z opadami deszczu do 25 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu – takie ostrzeżenie wydało wczoraj IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie.

Nowy tydzień rozpoczniemy z dynamiczną aurą. W całym kraju może przelotnie popadać i zagrzmieć. Zjawiska będą intensywne, lokalnie przyniosą opad gradu, a wiatr powieje z prędkością do 90 km/h. Na Podkarpaciu nadal będzie bardzo gorąco. W najcieplejszym momencie dnia odnotujemy tam 31 st. C. Najchłodniej będzie na Pomorzu (24 st. C).